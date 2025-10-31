Boυλή: Ερώτηση από το ΠΑΣΟΚ για την απομάκρυνση του Κεντρικού Λιμενάρχη Χανίων

Η απομάκρυνση του Κεντρικού Λιμενάρχη Χανίων από τη θέση του, με αφορμή το επεισόδιο μεταξύ οδηγών στο γκαράζ πλοίου στο Λιμάνι Χανίων, είναι το αντικείμενο ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης.

Στην ερώτηση ο βουλευτής καλεί τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια να ενημερώσει τη Βουλή αν η απόφασή του να απομακρύνει τον Κεντρικό Λιμενάρχη Χανίων από τη θέση του, ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4504.2017.

Ο βουλευτής κάνει επίσης λόγο για αλαζονεία και αυταρχισμό του υπουργού προς τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος και τους θεσμούς.

Να σημειωθεί ότι χθες η βουλευτής της ΝΔ, Ντόρα Μπακογιάννη κατηγόρησε για αλαζονεία τον υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια με αφορμή το θέμα του Λιμενάρχη. «Μα η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά. Δεν ασκείς την εξουσία αλαζονικά, διατάσσομεν. Πέρασε η εποχή αυτή, την ασκείς με αξιοπρέπεια και με ανθρωπιά», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Από την πλευρά του ο Βασίλης Κικίλιας απάντησε χθες μέσω του Realfm 97,8, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα για τα περί αλαζονείας ότι «διατάχθηκε ΕΔΕ που είναι θεσμική διαδικασία, όχι τιμωρία. Είναι η μόνη οδός για να αποδειχθεί αν υπήρξε παράλειψη ή όχι. Προβλέπεται στον νόμο. Συνιστά καθήκον και προφανώς όχι αλαζονεία. Αλαζονεία θα ήταν το αντίθετο, να μην διερευνηθεί το συμβάν που κατήγγειλε ένας συμπολίτης μας επειδή αφορά σε κρατικούς υπαλλήλους. Αδυνατώ να αντιληφθώ τη λογική της αποδοχής ξυλοδαρμών ως απλά ένα σύνηθες φαινόμενο. Αυτό κύριοι είναι ο νόμος της ζούγκλας. Έχουμε κράτος Δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών».

