Μπακογιάννης για Δούκα: Έχει αλλάξει θέση αμέτρητες φορές για το ζήτημα της Βασιλίσσης Όλγας

Πυρά κατά του Χάρη Δούκα εξαπολύει ο Κώστας Μπακογιάννης, όπως χθες στο δημοτικό συμβούλιο, έτσι και σήμερα με ανάρτησή του στα social media, κατηγορώντας τον δήμαρχο Αθηναίων για «κωλοτούμπα» γύρω από το θέμα των έργων στη Βασιλίσσης Όλγας και για «λαϊκισμό και αναξιοπιστία».

Συγκεκριμένα ο πρώην δήμαρχος έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο facebook:

«Όταν ο λαϊκισμός συναντά την αναξιοπιστία. Από την απαξίωση στην υιοθέτηση – η κωλοτούμπα της Βασ. Όλγας.

Ο κ. Δούκας, στα δύο τελευταία χρόνια, για το ζήτημα της Βασιλίσσης Όλγας, έχει αλλάξει θέση αμέτρητες φορές. Κάθε δημόσια εμφάνισή του συνοδευόταν από μια διαφορετική εκδοχή: από την πλήρη απαξίωση του έργου, τις ειρωνείες και τους αφορισμούς, έως την τελική αποδοχή του.

Γιατί τελικά εκεί κατέληξε σήμερα -μέσα σε ένα κρεσέντο παραπληροφόρησης και προσβλητικών σχολιασμών που δεν ταιριάζουν στο αξίωμα του- να υιοθετήσει το έργο, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή κωλοτούμπα.

Αυτό όμως που μένει σταθερό στον χρόνο είναι ο λαϊκισμός, η προπαγάνδα και τελικά η αναξιοπιστία του.

Αν είχε δείξει τον ίδιο ζήλο για την Αθήνα, όσο για τη φτηνή επικοινωνία, τα πράγματα ίσως να ήταν καλύτερα για την πόλη.

Ας κρατήσουμε όμως το θετικό: ένα έργο που πολεμήθηκε και σαμποταρίστηκε από τον νυν Δήμαρχο, θα αποδοθεί σύντομα, όπως σχεδιάστηκε, στους Αθηναίους πολίτες και στους επισκέπτες της πόλης.

Τα ψεύτικα λόγια χάνονται, τα έργα όμως μένουν».

