Αντώνης Σαμαράς: «Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν έχουν κερδίσει το Τζόκερ» – Ο θερμός εναγκαλισμός με τον Κώστα Καραμανλή

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Κώστας Καραμανλής, Αντώνης Σαμαράς
Σε εκδήλωση στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο με θέμα «Κρίση της Δημοκρατίας σήμερα» βρέθηκαν οι πρώην πρωθυπουργοί, Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής.

Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί είχαν θερμό εναγκαλισμό κατά την άφιξή τους στον χώρο. Μάλιστα ο Αντώνης Σαμαράς, αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις των αγροτών, σχολίασε: «το σίγουρο είναι πως αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν έχουν κερδίσει το Τζόκερ».

Το παρών στην εκδήλωση δίνουν μεταξύ άλλων, οι: Ευάγγελος Βενιζέλος, Βύρων Πολύδωρας, Κώστας Λαλιώτης, Νίκος Δένδιας, Αφροδίτη Λατινοπούλου, Πάνος Παναγιωτόπουλος, Λάκης Λαζόπουλος, Γιώργος Βλάχος, Μάριος Σαλμάς, Έλενα Κουντουρά, Πάνος Καμμένος,  Ευάγγελος Αντώναρος, Βασιλική Θάνου και Νικήτας Κακλαμάνης,  Γιώργος Μητσικώστας, Άρης Σπηλιωτόπουλος και Κώστας Ζαχαριάδης.

Δείτε φωτογραφίες:

19:43 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

MUST READ

