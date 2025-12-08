Να μ’ αγαπάς: Ο Θανάσης διώχνει Ζωή και Νικαίτη απ’ την πανσιόν

Η Σοφία θέλει να υποβάλλει Εβίτα και Χάρη σε εξέταση DNA στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Ο Θανάσης διώχνει τη Ζωή και τη Νικαίτη από την πανσιόν, αλλά η Χαρούλα τους προσφέρει προσωρινό καταφύγιο στο σπίτι της αδερφής της.

Ο Ορφέας τους προσφέρει βοήθεια, την οποία η Ζωή αρνείται.

Η Εβίτα επιστρέφει στο σπίτι και η Σοφία θέλει να τους υποβάλλει, μαζί με τον Χάρη, σε εξέταση DNA.

Ο Άγγελος βρίσκει τον Λευτέρη με ένα πιστόλι και προσπαθεί να σβήσει το θυμό του.

Η Φωτεινή υπερασπίζεται την ανεξαρτησία της, ενώ η Άννα αντιδρά στις προσπάθειες ελέγχου της Σοφίας.

Η Εβίτα και ο Χάρης αντιμετωπίζουν τη μητέρα τους και η Ζωή είναι συντετριμμένη.

Η Άννα επιδιώκει και καταφέρνει μία συνάντηση με τον Λευτέρη.

