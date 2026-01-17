Αλέξης Τσίπρας: Το μεσημέρι η παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη» στη Θεσσαλονίκη – Οι βασικοί άξονες της ομιλίας του

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg.

Τα «βλέμματα» και το ενδιαφέρον στρέφονται στα όσα θα πει στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας στο «Ολύμπιον» στις 12 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο θα βρεθούν το επιτελικό κράτος, η στάση της κυβέρνησης στο αγροτικό, οι απευθείας αναθέσεις αλλά και τα εθνικά θέματα.

Ο πρώην πρωθυπουργός θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα οργάνωσης του κράτους, με στόχο την αποτελεσματικότητα, τον δημόσιο έλεγχο και την διαφάνεια. Ένα κράτος που θα απαντά στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις και θα είναι η απάντηση της Προοδευτικής παράταξης στο επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το επιτελικό κράτος των απευθείας αναθέσεων των ημετέρων και των υποκλοπών.

Η ολομέτωπη επίθεση στο επιτελικό κράτος αποκτά έναν ισχυρό συμβολισμό αφού θα γίνει μάλιστα από την Θεσσαλονίκη, την πόλη από όπου πριν από 23 χρόνια η τότε ηγεσία της ΝΔ είχε ρίξει το σύνθημα για την επανίδρυση του κράτους.

Κατά την διάρκεια της ομιλίας του, σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση θα εξαπολύσει ο Αλέξης Τσίπρας και για το μπλακ αουτ του FIR Αθηνών.

Οι ρήξεις και η ανάγκη για επιστροφή της χώρας σε μια πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική θα βρεθούν επίσης στο επίκεντρο.

Ο ίδιος θα κάνει λόγο και για την ανάγκη δημιουργίας μια κυβερνώσας Προοδευτικής πρότασης, ενώ θα υπογραμμίσει την ανάγκη για τις ρήξεις που θα πρέπει να γίνουν.

Με αφορμή τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ασκήσει έντονη κριτική στον πρωθυπουργό για την εξωτερική πολιτική του «δεδομένου συμμάχου» που ασκεί, τονίζοντας τους κινδύνους για τα συμφέροντα της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό θα τονίσει την ανάγκη- ιδιαίτερα στην εποχή μας- για επιστροφή της χώρας σε μια πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική που θα προωθεί τον ιστορικό της ρόλο ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν: