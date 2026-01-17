Αγρότες: Στην τελική ευθεία για το ραντεβού της Δευτέρας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη – Τι θα ζητήσουν οι «31» που θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου

Αντίστροφη μέτρηση για το ραντεβού των “σκληρών” των μπλόκων με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την ερχόμενη Δευτέρα (19/1). Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων χθες ανακοίνωσε και τα μέλη της αντιπροσωπείας που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση.

Από αυτή θα απουσιάζει ο Κώστας Ανεστίδης από τα Μάλγαρα, μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι υβριστικές δηλώσεις του εναντίον του Πρωθυπουργού. Ο Κώστας Ανεστίδης εμφανίστηκε αμετανόητος λέγοντας ότι εκ παραδρομής έγινε αυτό και χαρακτηρίζοντας από την πλευρά του «χυδαίο το ότι βγήκαν στον αέρα ως δηλώσεις η φιλική συζήτηση που είχε με τους δημοσιογράφους».

«Εγώ επειδή είμαι ευθύς χαρακτήρας, ζητάω και συγγνώμη», σχολίασε μεταξύ άλλων, μιλώντας την Παρασκευή το πρωί.

«Δεν τίθεται θέμα παρουσίας του Κώστα Ανεστίδη στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες», ξεκαθάρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης με αφορμή και τις ύβρεις του αγροτοσυνδικαλιστή κατά του Πρωθυπουργού.

Στο Μαξίμου θα πάνε 25 εκπρόσωποι και 6 παρατηρητές από όλα τα μπλόκα.

Οι αγρότες έχουν ξεκινήσει ήδη να αποκλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους αν και παραμένουν στα μπλόκα. Έχουν τραβήξει τα τρακτέρ τους στην άκρη των δρόμων, αφήνοντας αυτοκίνητα και φορτηγά να κινούνται ελεύθερα ως ένδειξη καλής θέλησης.

Σε σύσκεψη που έγινε το βράδυ της Παρασκευής από αγρότες που ήδη συνάντησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφάσισαν να παραμείνουν στα μπλόκα «για λόγους σεβασμού προς τους συναδέλφους», ενώ οι δρόμοι, όπως και τα τελωνεία, παραμένουν ανοιχτοί.

Δεσμεύσεις και λύσεις ζητούν οι αγρότες

Οι αγρότες δηλώνουν ότι αναμένουν από τη συνάντηση αυτή, συγκεκριμένες δεσμεύσεις και λύσεις στα αιτήματά τους.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συζητήσουμε όλα τα προβλήματα διεξοδικά με τον κ. Μητσοτάκη και να απαιτήσουμε λύσεις ώστε την επόμενη ημέρα να είμαστε βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί σε όλο αυτό το ευρωπαϊκό περιβάλλον», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, στην ΕΡΤ.

«Δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε σπιθαμή βήμα πίσω όσον αφορά την επιβίωσή μας, την αξιοπρέπειά μας και κυρίως είναι μεγάλη θέλησή μας -και γι’ αυτό προσερχόμαστε- να παραμείνουμε στον τόπο μας και να συνεχίσουμε να είμαστε παραγωγικοί την επόμενη μέρα, ώστε να τροφοδοτούμε τον ελληνικό πληθυσμό με φθηνά ελληνικά προϊόντα», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση είχε επιμείνει στη συμμετοχή μόνο των εκπροσώπων που δεν συνδέονται με παραβατική συμπεριφορά ή ελέγχονται για παρατυπίες.

Βέβαια από την πλευρά της κυβέρνησης διαμηνύουν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για επιπλέον μέτρα με δημοσιονομικό κόστος, πέρα από τις βελτιωτικές κινήσεις που ανακοινώθηκαν στο πρώτο ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η Αντιπροσωπεία που θα συναντήσει τον Πρωθυπουργό τη Δευτέρα είναι:

Ορμένιο: ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Καβάλα: ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Δράμα: ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ

Προμαχώνας: ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μάλγαρα: ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ευζώνους: ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Χαλκιδική: ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ημαθία: ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

Άρτα: ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Αγγελόκαστρο: ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μεγάλα Χωράφια Χανίων: ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Μπράλου: ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Θήβας: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Κάστρου: ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μπλόκο Ευβοίας: ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

Μεσσηνία: ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Τρίκαλα: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κτηνοτρόφος

Σιάτιστα: ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ- Κτηνοτρόφος /ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ αγρότης

Ξάνθη: ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κτηνοτροφος

Σέρρες: ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ κτηνοτρόφος

Ηράκλειο Κρήτης: ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μελισσοκόμος/πρόεδρος Ομοσπονδίας μελισσοκόμων

Μπλόκο Ε 65: ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ /ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Μπλόκο Νίκαιας: ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ /ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ /ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ /ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ (κλάδος αλιείας)/ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ (κτηνοτρόφος}

Η παραίτηση Ιωαννίδη

Ερώτημα παραμένει εάν ο Ιορδάνης Ιωαννίδης θα συμμετάσχει τελικά στην αντιπροσωπεία, αφού ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΟΑΣΝΛ, με ανάρτησή του, ανέφερε ότι αυτοεξαιρέθηκε από την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αλλά και ότι παραιτείται από το Συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας.

Με τη χαρακτηριστική φράση «Κόμματα μακριά από μας» ο κ. Ιωαννίδης έκανε γνωστή την απόφασή του, με ανάρτηση στο διαδίκτυο, σημειώνοντας πως αυτή πάρθηκε «μετά από πολλή σκέψη και πίεση», με τον ίδιο να καταλήγει να «θέσει τον εαυτό του εκτός Επιτροπής για τον πρωθυπουργό», για να προσθέσει λίγο παρακάτω πως ενώ ο ίδιος «πέταξε την κομματική του ταυτότητα, κάποιοι δεν ενήργησαν με τον ίδιο γνώμονα».

Αναλυτικά, η ανάρτηση του κ. Ιωαννίδη αναφέρει τα εξής: «Μετά από πολλή σκέψη και πίεση! Ο αγώνας ήταν κοινός για το συλλογικό συμφέρον του κλάδου! Μετά όμως από κάποιες συμπεριφορές ανθρώπων οι οποίοι είχαν άλλες κατευθύνσεις και ιδέες για αυτόν τον αγώνα ΘΕΤΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ! Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για την στήριξή τους στο πρόσωπό μου αλλά βγήκα καθαρά σαν αγρότης για το καλό του κλάδου και πετώντας την κομματική μου ταυτότητα κάποιοι δεν ενήργησαν με τον ίδιο γνώμονα! Αποχωρώ λοιπόν και από το συντονιστικό καθώς και την επιτροπή! Πάντα είχα γνώμονα το καλό του αγροτικού κλάδου και αυτό θα συνεχίσω να κάνω! ΚΟΜΜΑΤΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ! πάντα στρατιώτης για το αγροτικό κίνημα αλλά χωρίς παρωπίδες!».

Η απόφαση του Ιορδάνη Ιωαννίδη να αποχωρήσει ταυτόχρονα και από το Συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας είναι μια εξέλιξη που σαφώς προβληματίζει, ελάχιστα 24ωρα πριν από την κρίσιμη συνάντηση του Μαξίμου και με τους αγρότες να καλούνται να διαχειριστούν ένα «ρήγμα» στους κόλπους τους που ήδη σχολιάζεται, σύμφωνα με το larissapress.gr.