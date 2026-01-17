Ελευθερία Πάλλα: «Ονειρεύομαι ψυχική ηρεμία και γείωση σε αυτό το… λούνα παρκ που ονομάζεται ζωή»

Σύνοψη από το

  • Η Ελευθερία Πάλλα, που υποδύεται τη Σοφία στον «Άγιο Έρωτα», μίλησε στο περιοδικό «Τηλεθεατής» για τα όνειρά της. Όπως είπε, «ονειρεύομαι ψυχική ηρεμία και γείωση σε αυτό το λούνα παρκ που ονομάζεται “ζωή”».
  • Η ηθοποιός τόνισε την επιθυμία της να διατηρήσει ακέραια τα πιστεύω της και να αγγίξει τους ανθρώπους μέσω της τέχνης της.
  • Αναφερόμενη στην ηρωίδα της, τη Σοφία, η Ελευθερία Πάλλα εξέφρασε τη συμπάθειά της και δήλωσε: «Θα ήθελα να σταματήσει να αποκρύπτει από τον εαυτό της τις αλήθειες, να βρει το μυαλό και την ψυχή της και να πάρει εκδίκηση για όλα τα κακά που έχουν συμβεί στη ζωή της».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Ελευθερία Πάλλα

Η Ελευθερία Πάλλα υποδύεται τη Σοφία στον Άγιο Έρωτα και σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Τηλεθεατής» μιλάει και για τα όνειρα που έχει για το μέλλον.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός, «ονειρεύομαι ψυχική ηρεμία και γείωση σε αυτό το λούνα παρκ που ονομάζεται “ζωή” κι έχει πολλά φωτάκια και ατραξιόν. Είναι πολύ εύκολα αυτά τα φωτάκια να σε πάρουν, να σε παρασύρουν, να ξεχαστείς, να αποπροσανατολιστείς και να ξεμυαλιστείς. Εγώ όμως θέλω να έχω τη δική μου ζωή, να διατηρήσω ακέραια τα πιστεύω μου, χωρίς να ταξιδεύω από τη μια άποψη στην άλλη. Θέλω με τον τρόπο μου και την τέχνη μου να αγγίξω τους ανθρώπους».

Αναφερόμενη στην ηρωίδα που υποδύεται στη σειρά του ALPHA, τη «Σοφία», είπε ότι την συμπονά και ανέφερε:

«Θα ήθελα να σταματήσει να αποκρύπτει από τον εαυτό της τις αλήθειες, να βρει το μυαλό και την ψυχή της και να πάρει εκδίκηση για όλα τα κακά που έχουν συμβεί στη ζωή της».

