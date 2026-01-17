Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Βίντεο καταγράφει τη μυστική επιχείρηση διαφυγής της από τη Βενεζουέλα για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης

Ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική ομάδα διάσωσης Grey Bull δείχνει πώς βοήθησε την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, να φύγει από τη χώρα τον περασμένο μήνα, για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης στη Νορβηγία.

Η Ματσάδο εγκατέλειψε τη Βενεζουέλα στις αρχές Δεκεμβρίου έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο που κρυβόταν, ώστε να μπορέσει να παραστεί στην τελετή απονομής του Νόμπελ Ειρήνης.

Από την ακτή της Βενεζουέλας επιβιβάστηκε σε μια βάρκα και έπλευσε προς ένα σημείο συνάντησης στη θάλασσα της Καραϊβικής, όπου την παραλαμβάνει ο ιδρυτής της Grey Bull και βετεράνος των ειδικών δυνάμεων, Μπράιαν Στερν, με την ομάδα του σε άλλη βάρκα, αναφέρει το CNN.

Το μονταρισμένο βίντεο, διάρκειας περίπου δύο λεπτών, που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή δείχνει τη στιγμή που η Ματσάδο φτάνει και επιβιβάζεται στο δεύτερο σκάφος μέσα στη νύχτα.

The rescue team that helped Venezuelan opposition leader María Corina Machado escape the country last month has released video of the rescue mission. Machado escaped Venezuela in December to accept her Nobel Peace Prize in Norway after spending nearly a year in hiding. Bryan… pic.twitter.com/V02eN78IhE — CBS News (@CBSNews) January 17, 2026



Στο υλικό, ακούγεται ο Στερν να λέει: «Είναι αυτοί, είναι αυτοί, είναι αυτοί» καθώς τα φώτα από τη βάρκα της Ματσάδο εμφανίζονται στο βάθος και πλησιάζουν το σκάφος του.

Ο Στερν λέει «Γεια σου, Μαρία. Το όνομά μου είναι Μπράιαν. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω» καθώς εκείνη ανεβαίνει. «Τόσο βρεγμένη και τόσο κρύο», ακούγεται να λέει εκείνη.

«Είμαι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Είμαι ζωντανή. Είμαι ασφαλής και πολύ ευγνώμων στην Grey Bull», λέει.

Το βίντεο τελειώνει με διάφορες στατικές εικόνες της Ματσάδο με τον Στερν και την ομάδα του.

Η φωνή του Στερν ακούγεται πάνω από τις φωτογραφίες, επιβεβαιώνοντας ότι την είχαν εντοπίσει: «Τζάκποτ, τζάκποτ, τζάκποτ. Στόχος Χρυσός Δυναμίτης», πριν γίνει σαφές ότι κατευθύνονταν προς την Κουρασάο, ένα νησί κοντά στη Βενεζουέλα.

@greybullrescue pulls another one off, this time in Venezuela. Be like Bryan. pic.twitter.com/HEizTPNPcV — adam 🇺🇸⚡️ (@solarecho3) January 16, 2026



Ο Στερν είχε πει προηγουμένως ότι η ομάδα έφτασε στην ακτή τις πρώτες πρωινές ώρες μετά από ένα μεγάλο, κρύο και τεταμένο ταξίδι. Από εκεί, η Ματσάδο επιβιβάστηκε σε ένα αεροσκάφος με προορισμό τη Νορβηγία, όπου επρόκειτο να παραλάβει το Νόμπελ και να δει την οικογένειά της.

Η Grey Bull ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα ότι η αποστολή κράτησε σχεδόν 16 ώρες και πραγματοποιήθηκε κυρίως μέσα στη νύχτα μέσω ταραγμένων υδάτων, προσθέτοντας ότι η ομάδα διάσωσης διεξάγει αποστολές διάσωσης πολιτών σε πολλά μέρη του κόσμου.

Η ομάδα υπό την ηγεσία του Στερν έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 800 επιχειρήσεις.

Η Ματσάδο νωρίτερα την Παρασκευή αρνήθηκε να σχολιάσει την επιχείρηση, επικαλούμενη ανησυχίες για την ασφάλεια όσων εμπλέκονται.

Στο παρελθόν, η Ματσάδο είχε πει στους δημοσιογράφους ότι είχε λάβει υποστήριξη από την κυβέρνηση των ΗΠΑ αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες, λέγοντας: «Μια μέρα θα μπορώ να σας το πω, γιατί σίγουρα δεν θέλω να τους θέσω σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή».

Ο Στερν είχε πει τον περασμένο μήνα ότι η επιχείρηση χρηματοδοτήθηκε από ανώνυμους δωρητές και, απ’ όσο γνωρίζει, δεν υποστηρίχθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, αλλά παραδέχτηκε ότι η ομάδα του επικοινώνησε με τον αμερικανικό στρατό για να τους ενημερώσει για την παρουσία τους στη θάλασσα.