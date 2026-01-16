Θεσσαλονίκη: Γεύμα Τσίπρα – Μητροπολίτη Φιλόθεου με θαλασσινά – Συζητήθηκαν οι σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας

Πριν από λίγες ημέρες ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος δέχτηκε ένα τηλεφώνημα. Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος του ζήτησε να συναντηθούν σήμερα Παρασκευή που θα βρίσκεται στην πόλη. Συμφωνήθηκε να γευματίσουν και πράγματι το μεσημέρι συναντήθηκαν στο εστιατόριο Marea Sea Spirit στη Λώρη Μαργαρίτη.

Το μενού περιλάμβανε φυσικά θαλασσινά, καθώς ο κ. Φιλόθεος τηρεί τη νηστεία, με τον πρώην πρωθυπουργό να τον ακολουθεί στις επιλογές.

Πληροφορίες της Voria αναφέρουν πως η συνάντηση που κράτησε κάτι λιγότερο από μία ώρα κύλησε ευχάριστα με τον κ. Τσίπρα και τον κ. Φιλόθεο να συζητούν κυρίως για τη Θεσσαλονίκη.

Η συνάντηση έγινε γνωστή αφού είχε ολοκληρωθεί, χωρίς να γίνουν δηλώσεις.

Στη συνέχεια αναχώρησαν ο μεν κ. Φιλόθεος για τα Γιάννενα όπου θα παραστεί αύριο στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Γεωργίου (Νεομάρτυρος), ο δε Αλέξης Τσίπας για το δημαρχείο, όπου είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη.

Πληροφορίες της ιστοσελίδας Romfea.gr αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του γεύματος, συζητήθηκαν εκτενώς οι σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα στην τρέχουσα συγκυρία. Ο μητροπολίτης Φιλόθεος και ο Αλέξης Τσίπρας, αντάλλαξαν απόψεις για τις μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές που συντελούνται στην ευρύτερη περιοχή, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για σταθερότητα και κοινωνική εγρήγορση.

Ο κ. Τσίπρας βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την αυριανή παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» στις 12 στον κινηματογράφο ΟΛΥΜΠΙΟΝ και το απόγευμα θα συναντήσει νέες και νέους σε καφέ της πόλης. Επίσης και αργότερα, το βράδυ θα έχει κάποιες επαφές και προγραμματισμένα ραντεβού, χωρίς προς το παρόν να υπάρχει κάποια ανακοίνωση.