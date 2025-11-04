Αλέξης Τσίπρας: Στη δημοσιότητα το εξώφυλλο του νέου βιβλίου του, “Ιθάκη”

Αλέξης Τσίπρας: Στη δημοσιότητα το εξώφυλλο του νέου βιβλίου του, “Ιθάκη”

Δόθηκε στη δημοσιότητα από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg το εξώφυλλο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη» που αναμένεται να βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το πρόσφατο Δελτίο Τύπου, στο βιβλίο “Ιθάκη”, ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει με μοναδική δύναμη τα γεγονότα που συγκλόνισαν την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη, το 2015-2019. Η ωμότητα των δανειστών, τα σχέδια έξωσης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κλειστές τράπεζες, το δημοψήφισμα, οι συναντήσεις με ξένους ηγέτες, όπως η Μέρκελ, ο Ολάντ, ο Πούτιν, οι αντιδράσεις της τότε αντιπολίτευσης, οι αγωνιώδεις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να απελευθερώσει τη χώρα από το σπιράλ των μνημονίων, μετατρέπουν την αφήγηση σε πολιτικό θρίλερ.

Ταυτόχρονα, τα γεγονότα «αποδίδονται και χρωματίζονται δραματικά από την προσωπική, εξομολογητική αλλά και αυτοκριτική ματιά του συγγραφέα, που υπήρξε ο νεότερος στην ελληνική ιστορία πρωθυπουργός της χώρας. Η στρατηγική της διαπραγμάτευσης και οι συγκρούσεις με τους δανειστές, οι εσωτερικοί κραδασμοί, και τα κρίσιμα διλήμματα που αποκρυσταλλώνονται σε αποφάσεις, περιγράφονται χωρίς ωραιοποιήσεις και προσχήματα, και προσδίδουν στο βιβλίο το χαρακτήρα μιας συγκλονιστικής αφήγησης που έχει μορφή ιστορικού ντοκουμέντου».

Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο, περιγράφει τις συνθήκες που διαμόρφωσαν τόσο τον ίδιο τον συγγραφέα, όσο και την πορεία της χώρας, ενώ ο αναγνώστης θα βρει απαντήσεις για τις εξελίξεις μετά το 2019. Στα πώς και τα γιατί που οδήγησαν στην κρίση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από μικρό κόμμα διαμαρτυρίας εξελίχθηκε σε μεγάλο κόμμα εξουσίας, αλλά έχασε τη μάχη με τις εσωτερικές παθογένειες και τον εαυτό του.

Τέλος, το βιβλίο στρέφει τη ματιά του στο μέλλον, καθώς σύμφωνα με τον οίκο, «η ΙΘΑΚΗ του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι ένα βιβλίο για το παρελθόν, αλλά μια διακήρυξη ελπίδας και προοπτικής για το μέλλον».

20:23 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Δημοσκόπηση ALCO: Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες από την απόδοση της κυβέρνησης – Τι απαντούν για τον Αλέξη Τσίπρα

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco προβλήθηκε στον ALPHA και μεταξύ άλλων τέθηκαν ερωτ...
19:24 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Συνεδριάζει αύριο η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ – Στο «μενού» και τα κομματικά ΜΜΕ

Συνεδριάζει αύριο, Τετάρτη στις 15:00, η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στα γραφεία του κόμ...
18:39 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ: Αίτημα άμεσης επανασύγκλησης της κοινής συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών για τα ΕΛΤΑ

Αίτημα άμεσης επανασύγκλησης της κοινής συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Δημόσιας Διοίκησης, ...
18:08 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Μενδώνη: «Καλώ όλα τα κράτη-μέλη της UNESCO να στηρίξουν το εθνικό αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα»

Δηλώνοντας, για μια ακόμη φορά, την αταλάντευτη θέση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για...
