Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για έντονα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βροχερός καιρός

«Έντονα θα είναι τα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 48ωρο» στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την κεντρική και βόρεια Εύβοια ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μετεωρολόγος  Θοδωρής Κολυδάς.

Οι περιοχές όπου τα φαινόμενα θα είναι έντονα

  • Στη Χαλκιδική και την περιοχή της Λήμνου σήμερα Τρίτη έως και αργά τη νύχτα
  • Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης
  • Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) σήμερα Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες
  • Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

To σημαντικότερο από τα παραπάνω είναι ότι τοπικά ο αθροιστικός υετός μέχρι αύριο το βράδυ ξεπερνά τα 100 χιλιοστά στις Σποράδες κυρίως πάνω από τη θάλασσα.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Τέσσερα σκευάσματα ινσουλίνης αποσύρονται έως το τέλος του έτους

Σε ΚΕΠ της Υγείας μετασχηματίζονται τα Φαρμακεία

Επίδομα παιδιού 2025: Οι ημερομηνίες – κλειδιά για τις πληρωμές

Ανασφάλιστοι: Τι αναφέρει η νέα εγκύκλιος για την ιατρική περίθαλψη

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Μπορεί να βρείτε τον αριθμό σε 20 δευτερόλεπτα;

Τα 4 ζώδια που θα δουν τα πιο τολμηρά όνειρά τους να γίνονται πραγματικότητα τον Νοέμβριο
περισσότερα
18:41 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Βορίζια: Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα στα σχολεία αυτή την εβδομάδα – Τη Δευτέρα στην περιοχή ομάδα ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών

Επαναλειτουργούν κανονικά από αύριο, Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2025, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο Ζα...
18:16 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Βεντέτα στην Κρήτη: Συνελήφθησαν οι 3 καταζητούμενοι για το μακελειό στα Βορίζια

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της βεντέτας στην Κρήτη, αφού λίγο μετά τις 6 το...
17:58 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Βεντέτα στην Κρήτη: Παραδίδονται οι 3 καταζητούμενοι για το μακελειό στα Βορίζια – Ραγδαίες εξελίξεις

Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση που συγκλόνισε την Κρήτη και το πανελλήνιο με την φονική συ...
17:35 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Βορίζια: Ο 39χρονος συναντήθηκε με συγγενείς του στις φυλακές μια ημέρα πριν από το μακελειό – Οι νέες πληροφορίες για τα όπλα και τις έρευνες των Αρχών 

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις έρευνες των Αρχών που βρίσκονται σε ε...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς