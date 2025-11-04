Kίνα – Ρωσία: Το Πεκίνο και η Μόσχα δεσμεύονται να δώσουν κοινή απάντηση σε “μονομερείς” κυρώσεις

Enikos Newsroom

διεθνή

Kίνα – Ρωσία: Το Πεκίνο και η Μόσχα δεσμεύονται να δώσουν κοινή απάντηση σε “μονομερείς” κυρώσεις

Η Κίνα και η Ρωσία δεσμεύθηκαν να δώσουν κοινή απάντηση σε μονομερείς κυρώσεις στη διάρκεια μιας επίσκεψης του Ρώσου πρωθυπουργού, καθώς ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επαναβεβαίωσε τη δέσμευση του Πεκίνου να προωθήσει τις σχέσεις με τη Μόσχα παρά τις «ταραχώδεις» εξωτερικές συνθήκες.

«Οι δύο πλευρές θα καταβάλουν κάθε απαραίτητη προσπάθεια για αμοιβαία βοήθεια και συνεργασία μας σε αντίπαλα μονομερή εξαναγκαστικά μέτρα», ανέφεραν το Πεκίνο και η Μόσχα σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, την Τρίτη, έπειτα από συνάντηση του πρωθυπουργού Λι Τσιάνγκ με τον Ρώσο ομόλογό του Μιχαήλ Μισούστιν μία ημέρα νωρίτερα.

«Οποιαδήποτε μονομερή εξαναγκαστικά μέτρα ληφθούν από οποιαδήποτε χώρα ή ομάδα χωρών παρακάμπτοντας αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι παράνομα», αναφέρει η κοινή ανακοίνωση, όπου προστίθεται ότι τέτοια μέτρα δεν μπορούν να γίνουν δεκτά.

Η Κίνα και η Ρωσία είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με δικαίωμα βέτο στις αποφάσεις του.

Το παρασκήνιο

Οι δηλώσεις αυτές γίνονται εν μέσω ανανεωμένων προσπαθειών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τελειώσει τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας πιέζοντας τη Μόσχα -και όσους συναλλάσσονται μαζί της- με κυρώσεις και δευτερογενείς δασμούς.

Το Πεκίνο επιδιώκει επίσης με συνέπεια να στερεώσει τις σχέσεις με τον βόρειο γείτονά του, παρά την πρόσφατα συμφωνηθείσα εμπορική εκεχειρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην κοινή ανακοίνωση, η Κίνα και η Ρωσία τόνισαν την ανάγκη να «εμποδιστεί κάποια χώρα από το να καταχραστεί το μονοπώλιο και τη δεσπόζουσα θέση της σε συγκεκριμένους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας». Η ανακοίνωση δεν κατονομάζει ευθέως τις ΗΠΑ.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκε με τον Ρώσο πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν σήμερα στο Πεκίνο, καλώντας σε διεύρυνση αμοιβαίων επενδύσεων, μία ημέρα αφότου ο πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ είχε την καθιερωμένη συνάντηση με τον Μισούστιν στη Χανγκτσόου, όπου ο Λι είπε πως η Κίνα θέλει να ενισχύσει τη συνεργασία με τη Ρωσία και να προστατεύσει κοινά συμφέροντα ασφαλείας.

Το Κρεμλίνο έχει τονίσει τη σημασία της επίσκεψης του Μισούστιν σε μια περίοδο που η Ρωσία τελεί υπό βαριές δυτικές κυρώσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και επιδιώκει να αναχαιτίσει μια πρόσφατη επιβράδυνση στο εμπόριο με την Κίνα.

«Οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας συνέχισαν την πορεία τους προς υψηλότερου επίπεδου και υψηλότερης ποιότητας ανάπτυξη, προχωρώντας σταθερά παρά ένα ταραχώδες εξωτερικό περιβάλλον», είπε ο Σι στον Μισούστιν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση CCTV.  «Η διαφύλαξη, εδραίωση και ανάπτυξη των σχέσεων Κίνας-Ρωσίας είναι μια στρατηγική επιλογή και για τις δύο πλευρές», είπε ο Σι.

Τόνισε πως σε βιομηχανίες όπως η ενέργεια, η γεωργία, η αεροδιαστημική, η ψηφιακή οικονομία και η πράσινη ανάπτυξη οι δύο χώρες μπορούν να προωθήσουν τη συνεργασία και να προαγάγουν νέους μοχλούς ανάπτυξης.

Η προσέλκυση αμοιβαίων επενδύσεων

Ο Μισούστιν δήλωσε πως είναι σημαντικό για τις δύο πλευρές να συνεχίσουν να δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για προσέλκυση αμοιβαίων επενδύσεων και να υποστηρίζουν κοινά σχέδια, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Σι και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψαν μια «χωρίς όρια» σύμπραξη τον Φεβρουάριο του 2022 μερικές ημέρες προτού ο Πούτιν στείλει δεκάδες χιλιάδες Ρώσους στρατιώτες στην Ουκρανία.

Από τότε, η Ρωσία στράφηκε προς την Κίνα προκειμένου να αμβλύνει την επίπτωση των κυρώσεων, υπογραμμίζοντας το ρεκόρ που κατέγραψε το εμπόριο, τις αυξημένες τοποθετήσεις σε γουάν και την εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας.

Το διμερές εμπόριο έχει μειωθεί ωστόσο τους τελευταίους μήνες καθώς η Κίνα αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση από τις ΗΠΑ σχετικά με το εμπόριο και την τεχνολογία.  Κινεζικές κρατικές μεγάλες εταιρίες ανέστειλαν αγορές ρωσικού πετρελαίου μεταφερόμενου διά θαλάσσης μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στη Rosneft και τη Lukoil, τις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρίες, όπως μετέδωσε τον περασμένο μήνα το πρακτορείο Ρόιτερς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Τέσσερα σκευάσματα ινσουλίνης αποσύρονται έως το τέλος του έτους

Σε ΚΕΠ της Υγείας μετασχηματίζονται τα Φαρμακεία

Επίδομα παιδιού 2025: Οι ημερομηνίες – κλειδιά για τις πληρωμές

Ανασφάλιστοι: Τι αναφέρει η νέα εγκύκλιος για την ιατρική περίθαλψη

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Μπορεί να βρείτε τον αριθμό σε 20 δευτερόλεπτα;

Τα 4 ζώδια που θα δουν τα πιο τολμηρά όνειρά τους να γίνονται πραγματικότητα τον Νοέμβριο
περισσότερα
18:14 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Ανησυχητική» η οπισθοδρόμηση στο κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Τουρκία – Ολόκληρη η έκθεση

Τη «σοβαρή» και «ανησυχητική οπισθοδρόμηση» της Τουρκίας στον τομέα του κράτους δικαίου και τω...
17:51 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Τραμπ: «Όποιος Εβραίος ψηφίσει τον Ζοχράν Μαμντάνι είναι ηλίθιος» – Η νέα παρέμβαση στις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα τους Εβραίους της Νέας Υόρκης να μην ψηφίσουν ...
16:42 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Shein: Απαγόρευσε να πωλούνται κούκλες του σεξ στην πλατφόρμα της μετά τις καταγγελίες ότι είχαν «παιδική εμφάνιση»

Ο διαδικτυακός γίγαντας του λιανικού εμπορίου, η εταιρεία Shein, ανακοίνωσε ότι έχει απαγορεύσ...
15:18 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Βρετανία: Απαγόρευση διαδηλώσεων έξω από τα σπίτια εκλεγμένων αξιωματούχων – Το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση Στάρμερ

Η κυβέρνηση της Βρετανίας προωθεί νομοσχέδιο με στόχο την απαγόρευση των διαμαρτυριών έξω από ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς