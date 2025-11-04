Kίνα – Ρωσία: Το Πεκίνο και η Μόσχα δεσμεύονται να δώσουν κοινή απάντηση σε “μονομερείς” κυρώσεις

Η Κίνα και η Ρωσία δεσμεύθηκαν να δώσουν κοινή απάντηση σε μονομερείς κυρώσεις στη διάρκεια μιας επίσκεψης του Ρώσου πρωθυπουργού, καθώς ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επαναβεβαίωσε τη δέσμευση του Πεκίνου να προωθήσει τις σχέσεις με τη Μόσχα παρά τις «ταραχώδεις» εξωτερικές συνθήκες.

«Οι δύο πλευρές θα καταβάλουν κάθε απαραίτητη προσπάθεια για αμοιβαία βοήθεια και συνεργασία μας σε αντίπαλα μονομερή εξαναγκαστικά μέτρα», ανέφεραν το Πεκίνο και η Μόσχα σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, την Τρίτη, έπειτα από συνάντηση του πρωθυπουργού Λι Τσιάνγκ με τον Ρώσο ομόλογό του Μιχαήλ Μισούστιν μία ημέρα νωρίτερα.

«Οποιαδήποτε μονομερή εξαναγκαστικά μέτρα ληφθούν από οποιαδήποτε χώρα ή ομάδα χωρών παρακάμπτοντας αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι παράνομα», αναφέρει η κοινή ανακοίνωση, όπου προστίθεται ότι τέτοια μέτρα δεν μπορούν να γίνουν δεκτά.

Η Κίνα και η Ρωσία είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με δικαίωμα βέτο στις αποφάσεις του.

Το παρασκήνιο

Οι δηλώσεις αυτές γίνονται εν μέσω ανανεωμένων προσπαθειών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τελειώσει τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας πιέζοντας τη Μόσχα -και όσους συναλλάσσονται μαζί της- με κυρώσεις και δευτερογενείς δασμούς.

Το Πεκίνο επιδιώκει επίσης με συνέπεια να στερεώσει τις σχέσεις με τον βόρειο γείτονά του, παρά την πρόσφατα συμφωνηθείσα εμπορική εκεχειρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην κοινή ανακοίνωση, η Κίνα και η Ρωσία τόνισαν την ανάγκη να «εμποδιστεί κάποια χώρα από το να καταχραστεί το μονοπώλιο και τη δεσπόζουσα θέση της σε συγκεκριμένους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας». Η ανακοίνωση δεν κατονομάζει ευθέως τις ΗΠΑ.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκε με τον Ρώσο πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν σήμερα στο Πεκίνο, καλώντας σε διεύρυνση αμοιβαίων επενδύσεων, μία ημέρα αφότου ο πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ είχε την καθιερωμένη συνάντηση με τον Μισούστιν στη Χανγκτσόου, όπου ο Λι είπε πως η Κίνα θέλει να ενισχύσει τη συνεργασία με τη Ρωσία και να προστατεύσει κοινά συμφέροντα ασφαλείας.

Το Κρεμλίνο έχει τονίσει τη σημασία της επίσκεψης του Μισούστιν σε μια περίοδο που η Ρωσία τελεί υπό βαριές δυτικές κυρώσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και επιδιώκει να αναχαιτίσει μια πρόσφατη επιβράδυνση στο εμπόριο με την Κίνα.

«Οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας συνέχισαν την πορεία τους προς υψηλότερου επίπεδου και υψηλότερης ποιότητας ανάπτυξη, προχωρώντας σταθερά παρά ένα ταραχώδες εξωτερικό περιβάλλον», είπε ο Σι στον Μισούστιν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση CCTV. «Η διαφύλαξη, εδραίωση και ανάπτυξη των σχέσεων Κίνας-Ρωσίας είναι μια στρατηγική επιλογή και για τις δύο πλευρές», είπε ο Σι.

Τόνισε πως σε βιομηχανίες όπως η ενέργεια, η γεωργία, η αεροδιαστημική, η ψηφιακή οικονομία και η πράσινη ανάπτυξη οι δύο χώρες μπορούν να προωθήσουν τη συνεργασία και να προαγάγουν νέους μοχλούς ανάπτυξης.

Η προσέλκυση αμοιβαίων επενδύσεων

Ο Μισούστιν δήλωσε πως είναι σημαντικό για τις δύο πλευρές να συνεχίσουν να δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για προσέλκυση αμοιβαίων επενδύσεων και να υποστηρίζουν κοινά σχέδια, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Σι και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψαν μια «χωρίς όρια» σύμπραξη τον Φεβρουάριο του 2022 μερικές ημέρες προτού ο Πούτιν στείλει δεκάδες χιλιάδες Ρώσους στρατιώτες στην Ουκρανία.

Από τότε, η Ρωσία στράφηκε προς την Κίνα προκειμένου να αμβλύνει την επίπτωση των κυρώσεων, υπογραμμίζοντας το ρεκόρ που κατέγραψε το εμπόριο, τις αυξημένες τοποθετήσεις σε γουάν και την εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας.

Το διμερές εμπόριο έχει μειωθεί ωστόσο τους τελευταίους μήνες καθώς η Κίνα αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση από τις ΗΠΑ σχετικά με το εμπόριο και την τεχνολογία. Κινεζικές κρατικές μεγάλες εταιρίες ανέστειλαν αγορές ρωσικού πετρελαίου μεταφερόμενου διά θαλάσσης μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στη Rosneft και τη Lukoil, τις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρίες, όπως μετέδωσε τον περασμένο μήνα το πρακτορείο Ρόιτερς.