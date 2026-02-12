Αυτιάς σε Κομισιόν: Νέο Ταμείο για φυσικές καταστροφές και αποζημιώσεις εξπρές

Τη δημιουργία ενός νέου Κοινωνικού Ταμείου, για την πρόληψη, αλλά και την άμεση παροχή αποζημιώσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές, πρότεινε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, με παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Πρόκειται για δεύτερη παρέμβαση εντός του έτους από τον Έλληνα Ευρωβουλευτή, όταν η Κομισιόν συμφώνησε προ μηνών με σχετική εισήγησή του «για δημιουργία Κέντρου Επιχειρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο», που τελικά επελέγη η Κύπρος.

Η παρέμβαση του κ. Αυτιά έχει η εξής:

«Τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν έχουν χρόνο, δεν επιλέγουν ημέρα, δεν ακολουθούν ωράριο. Η πατρίδα μου, η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί από καταστροφικές πλημμύρες, έντονες βροχοπτώσεις, φονικές πυρκαγιές και παρατεταμένους καύσωνες.

Η συχνότητα αυτού του φαινομένου, να έχουμε φωτιές το καλοκαίρι και πλημμύρες το χειμώνα, απαιτεί άμεση λύση και μάλιστα Ευρωπαϊκή. Η πατρίδα μου η Ελλάδα έχει δαπανήσει τεράστια ποσά για αποζημιώσεις καταστροφών, όπως στη Θεσσαλία, τα νησιά, αλλά και άλλες περιοχές. Εκ των πραγμάτων απαιτείται άμεση Ευρωπαϊκή παρέμβαση, ώστε και έργα πρόληψης να πραγματοποιούνται και άμεσες αποζημιώσεις να χορηγούνται σε κάθε περιοχή που έχει πληγεί.

Πέρυσι εισηγήθηκα τη δημιουργία επιχειρησιακού κέντρου για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών στην Ανατολική Μεσόγειο. Με χαρά είδα ότι η Κομισιόν αποδέχθηκε την πρόταση και ίδρυσε στην Κύπρο ειδική μονάδα. Τώρα επανέρχομαι. Ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, προτείνω τη δημιουργία ενός νέου και μόνιμου Κοινωνικού Ταμείου, που θα παρέχει άμεσες αποζημιώσεις σε όσους έχουν πληγεί και παράλληλα θα επενδύει στη δημιουργία ανθεκτικών υποδομών για την πρόληψη φυσικών καταστροφών. Το οφείλουμε στους πολίτες που μας έστειλαν στο Ευρωκοινοβούλιο».

 

