Αυτά είναι τα δώρα που δέχθηκαν το 2025 ο Κυριάκος Μητσοτάκης και υπουργοί της Κυβέρνησης – Ολόκληρη η λίστα

Πλούσια και πολυσυλλεκτική είναι η λίστα των δώρων που έλαβαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και τα κυβερνητικά στελέχη από ξένους αξιωματούχους το 2025. Ανάμεσα στα αντικείμενα συναντάμε από παραδοσιακά χαλιά και ξίφη μέχρι πίνακες, βάζα, εικόνες, φάτνη και αγαλματίδια.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον νόμο, όλα τα δώρα με αξία άνω των 200 ευρώ, καθώς και εκείνα με ιδιαίτερη εθνική, ιστορική, πολιτιστική ή καλλιτεχνική βαρύτητα, καταγράφονται υποχρεωτικά στον «Ηλεκτρονικό Κατάλογο Δώρων». Μάλιστα, για λόγους διαφάνειας, δίνεται η δυνατότητα στα μέλη της κυβέρνησης να δηλώνουν εθελοντικά ακόμη και δώρα μικρότερης αξίας.

Η λίστα που έχει αναρτηθεί περιλαμβάνει μόλις 22 δώρα για το 2025, παρότι κανείς μπορεί να περίμενε ότι θα υπήρχαν πολύ περισσότερα σε αυτή, με δεδομένο τον αριθμό των μελών της κυβέρνησης. Όπως είναι λογικό, τα περισσότερα αντικείμενα προσφέρθηκαν ως δώρα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ακολουθεί ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης που έλαβε 4 δώρα. Όπως παρατηρεί κανείς ο κατάλογος, αναφέρει τα δώρα, με τον δωρητή και τον αποδέκτη, χωρίς όμως την αποτίμηση της οικονομικής τους αξίας.

Αναλυτικά ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος Δώρων της Προεδρίας της Κυβέρνησης για το 2025, έχει ως εξής:

«Φάτνη από αλάβαστρο με μπρούτζινα στοιχεία» – 22.12.2025 Δωρητής: Mahmoud Abbas, Πρόεδρος Παλαιστινιακής Αρχής. Αποδέκτης: Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός

– 22.12.2025 Δωρητής: Mahmoud Abbas, Πρόεδρος Παλαιστινιακής Αρχής. Αποδέκτης: Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός «Παραδοσιακά βάζα σε 3 διαφορετικά μεγέθη» – 10.12.2025 Δωρητής: Ahmed Attaf, Υπουργός Εξωτερικών Αλγερίας. Αποδέκτης: Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός.

– 10.12.2025 Δωρητής: Ahmed Attaf, Υπουργός Εξωτερικών Αλγερίας. Αποδέκτης: Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός. «Χειροποίητο παραδοσιακό χαλί (150cm X 200cm) από μαλλί» 13.01.2025 – Δωρητής: Mohammed Bin Soilman Al Saud, Πρίγκιπας – Διάδοχος Σαουδικής Αραβίας. Αποδέκτης: Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός.

13.01.2025 – Δωρητής: Mohammed Bin Soilman Al Saud, Πρίγκιπας – Διάδοχος Σαουδικής Αραβίας. Αποδέκτης: Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός. «Δύο μικρά χαλιά μάλλινα χειροποίητα» – 16.11.2025 – Δωρητής: Volodimir Zelenski, Πρόεδρος Ουκρανίας. Αποδέκτης: Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός

– 16.11.2025 – Δωρητής: Volodimir Zelenski, Πρόεδρος Ουκρανίας. Αποδέκτης: Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός «Απεικόνιση του Αγίου Τάφου σε χαλκογραφία με αλαβάστρινη κορνίζα» 30.03.2025 – Δωρητής: Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Αποδέκτης: Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός

30.03.2025 – Δωρητής: Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Αποδέκτης: Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός «Ασημένιος δίσκος εγχάρακτος διαμ. 21 εκ.» – 02.12.2025 – Δωρητής: Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος. Αποδέκτης: Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός

– 02.12.2025 – Δωρητής: Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος. Αποδέκτης: Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός «Ασημένια Εικόνα» – 19.10.2025 – Δωρητής: Θεόφιλος Γ΄, Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Αποδέκτης: Γεώργιος Γεραπετρίτης, Υπουργός Εξωτερικών.

– 19.10.2025 – Δωρητής: Θεόφιλος Γ΄, Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Αποδέκτης: Γεώργιος Γεραπετρίτης, Υπουργός Εξωτερικών. «Καραβάκι σε ξύλινη βάση μέσα σε plexi glass» 12.02.2025 Δωρητής: Ali Khalfan Al Mansouri, Πρέσβης του Κατάρ. Αποδέκτης: Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, πρ. Υφυπουργός Εξωτερικών.

12.02.2025 Δωρητής: Ali Khalfan Al Mansouri, Πρέσβης του Κατάρ. Αποδέκτης: Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, πρ. Υφυπουργός Εξωτερικών. «Κάνθαρος, επάργυρο χάλκινο αντίγραφο αγγείου αρχών 3ου αιώνα π.Χ.» – 20.02.2025 – Δωρητής: Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε. Αποδέκτης: Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, πρ. Υφυπουργός Εξωτερικών.

– 20.02.2025 – Δωρητής: Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε. Αποδέκτης: Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, πρ. Υφυπουργός Εξωτερικών. «Κάδρο με γραμματόσημα 160th anniversary of International Telecommunication Union» – 09 07 2025 – Δωρητής: Fahmi Fadzil, Υπουργός Επικοινωνιών Μαλαισίας. Αποδέκτης: Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

– 09 07 2025 – Δωρητής: Fahmi Fadzil, Υπουργός Επικοινωνιών Μαλαισίας. Αποδέκτης: Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. «Πίνακας με φιγούρα» – 09 07 2025 – Δωρητής: Fahmi Fadzil, Υπουργός Επικοινωνιών Μαλαισίας. Αποδέκτης: Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

– 09 07 2025 – Δωρητής: Fahmi Fadzil, Υπουργός Επικοινωνιών Μαλαισίας. Αποδέκτης: Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. «Ορυκτό πέτρωμα – Γύψος ποικιλία σελενίτη – Μεταλλείου του Λαυρίου» – 30 10 2025 – Δωρητής: ΕΑΓΜΕ – Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Αποδέκτης: Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

– 30 10 2025 – Δωρητής: ΕΑΓΜΕ – Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Αποδέκτης: Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. «Ξίφος με θήκη» – 27 07 2025 – Δωρητής: Ali Khalfan Al Mansouri, Πρέσβης του Κατάρ. Αποδέκτης: Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών.

– 27 07 2025 – Δωρητής: Ali Khalfan Al Mansouri, Πρέσβης του Κατάρ. Αποδέκτης: Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών. «Χαλί» – 23 10 2025 – Δωρητής: Muhammad Aamar Aftab Qureshi, Πρέσβης Πακιστάν. Αποδέκτης: Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών.

– 23 10 2025 – Δωρητής: Muhammad Aamar Aftab Qureshi, Πρέσβης Πακιστάν. Αποδέκτης: Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών. «Αναμνηστικό γλυπτό μέσα σε θήκη plexi glass» – 19 – 21.10.2025 – Δωρητής: Υπουργός Κατασκευών και Οικισμού Ιράκ, κ. Hussein Abid Al- Ameer. Αποδέκτης: Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών.

«Μικρό χαλί tintura wove (80X50), με παράσταση» – 19 – 21.10.2025 Δωρητής: Υπουργός Εξωτερικών Αλβανίας. Αποδέκτης: Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών.

– 19 – 21.10.2025 Δωρητής: Υπουργός Εξωτερικών Αλβανίας. Αποδέκτης: Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών. «Αναμνηστικό δώρο: βάζο και μαντήλι» – 11.12.2025 – Δωρητής: Υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τουρισμού και Χειροτεχνίας του Ιράν κ. Malek Hossein Givzad. Αποδέκτης : Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού.

– 11.12.2025 – Δωρητής: Υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τουρισμού και Χειροτεχνίας του Ιράν κ. Malek Hossein Givzad. Αποδέκτης : Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού. «Αγαλματίδιο με θέμα Εγκυμονούσα» – Μάρτιος 2025 – Δωρητής: Γεώργιος Πετρίδης, Γλύπτης. Αποδέκτης: Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

– Μάρτιος 2025 – Δωρητής: Γεώργιος Πετρίδης, Γλύπτης. Αποδέκτης: Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. «Ζωγραφική σε καμβά» – 31.01.2025-02.02.2025 – Δωρητής: Ελληνική Ομογένεια Μαριούπολης Ουκρανίας. Αποδέκτης: Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού.

– 31.01.2025-02.02.2025 – Δωρητής: Ελληνική Ομογένεια Μαριούπολης Ουκρανίας. Αποδέκτης: Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού. «Ζωγραφική σε νοβοπάν με χρήση χαρτοπολτού» – 31.01.2025- Δωρητής: Ελληνική Ομογένεια Μαριούπολης Ουκρανίας. 02.02.2025 Αποδέκτης: Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού.

– 31.01.2025- Δωρητής: Ελληνική Ομογένεια Μαριούπολης Ουκρανίας. 02.02.2025 Αποδέκτης: Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού. «Πιστό αντίγραφο – μινιατούρα του κτηρίου της εθνοσυνέλευσης της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ συνοδευόμενο από χρυσό μετάλλιο με απεικόνιση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ.» – 01.10.2025 – Δωρητής: Nguyen Duc Hai, Αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετναμ. Αποδέκτης: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας.

– 01.10.2025 – Δωρητής: Nguyen Duc Hai, Αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετναμ. Αποδέκτης: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας. «Γυάλινο αγαλματίδιο που αναπαριστά αετό» 18.09.2025 Δωρητής: Li Xi, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚ Κίνας. Αποδέκτης: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας

Δείτε ΕΔΩ τη λίστα

Δείτε εδώ τα δώρα των περασμένων ετών

Κατάλογος αντικειμένων που προσφέρθηκαν ως δώρα στα μέλη της Κυβέρνησης και στους Υφυπουργούς κατά τα έτη 2022-2023

Κατάλογος αντικειμένων που προσφέρθηκαν ως δώρα στα μέλη της Κυβέρνησης και στους Υφυπουργούς κατά τα έτος 2024