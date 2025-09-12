Άδωνις Γεωργιάδης: Τα κίνητρα στο ΕΣΥ αποδίδουν – 840 αιτήσεις για 246 θέσεις σε 1η και 2η ΥΠΕ

Στα κίνητρα για την πρόσληψη νέων γιατρών στο ΕΣΥ αναφέρεται με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Άδωνις Γεωργιάδης: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη του 52χρονου που τον απειλούσε

Όπως σημειώνει, «σε όσους λένε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτε με τα κίνητρα που θεσπίσαμε για την πρόσληψη νέων ιατρών στο ΕΣΥ. 22 Ιουλίου 2025 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μας για 246 θέσεις στην 1η και στην 2η ΥΠΕ».

«Εκ του συνόλου των 246 θέσεων μόνο 2 θέσεις είναι χωρίς υποψηφιότητα, 1 θέση αναισθησιολογίας ΕΒ στη Νίκαια κ 1 θέση ακτινολογίας ΕΒ στο Τζάνειο», αναφέρει σε άλλο σημείο.

Καταλήγοντας, ο υπουργός Υγείας τονίζει: «Δηλαδή από τις 246 θέσεις είχαμε αιτήσεις συμμετοχής στις 244! Ε πόσο καλύτερα να πάμε; Τα κίνητρα δουλεύουν».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Σε όσους λένε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτε με τα κίνητρα που θεσπίσαμε για την πρόσληψη νέων ιατρών στο ΕΣΥ. 22 Ιουλίου 2025 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μας για 246 θέσεις στην 1η και στην 2η ΥΠΕ.

05.08 άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων και έκλεισε προχθές 10.09. Υποβλήθηκαν 840 μοναδικές αιτήσεις, εκ των οποίων οι 706 αφορούν τις 184 προκηρυχθεισες θεσεις σε νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ κ οι 134 μοναδικές αιτήσεις τις 62 προκηρυχθεισες θεσεις σε νοσοκομεία της 2ης ΥΠΕ.

Εκ του συνόλου των 246 θέσεων μόνο 2 θέσεις είναι χωρίς υποψηφιότητα, 1 θέση αναισθησιολογίας ΕΒ στη Νίκαια κ 1 θέση ακτινολογίας ΕΒ στο Τζάνειο.

Δηλαδή από τις 246 θέσεις είχαμε αιτήσεις συμμετοχής στις 244! Ε πόσο καλύτερα να πάμε; Τα κίνητρα δουλεύουν»

16:25 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

