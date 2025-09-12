Άδωνις Γεωργιάδης: Τα κίνητρα στο ΕΣΥ αποδίδουν – 840 αιτήσεις για 246 θέσεις σε 1η και 2η ΥΠΕ

Στα κίνητρα για την πρόσληψη νέων γιατρών στο ΕΣΥ αναφέρεται με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως σημειώνει, «σε όσους λένε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτε με τα κίνητρα που θεσπίσαμε για την πρόσληψη νέων ιατρών στο ΕΣΥ. 22 Ιουλίου 2025 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μας για 246 θέσεις στην 1η και στην 2η ΥΠΕ».

«Εκ του συνόλου των 246 θέσεων μόνο 2 θέσεις είναι χωρίς υποψηφιότητα, 1 θέση αναισθησιολογίας ΕΒ στη Νίκαια κ 1 θέση ακτινολογίας ΕΒ στο Τζάνειο», αναφέρει σε άλλο σημείο.

Καταλήγοντας, ο υπουργός Υγείας τονίζει: «Δηλαδή από τις 246 θέσεις είχαμε αιτήσεις συμμετοχής στις 244! Ε πόσο καλύτερα να πάμε; Τα κίνητρα δουλεύουν».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Σε όσους λένε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτε με τα κίνητρα που θεσπίσαμε για την πρόσληψη νέων ιατρών στο ΕΣΥ. 22 Ιουλίου 2025 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μας για 246 θέσεις στην 1η και στην 2η ΥΠΕ.

05.08 άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων και έκλεισε προχθές 10.09. Υποβλήθηκαν 840 μοναδικές αιτήσεις, εκ των οποίων οι 706 αφορούν τις 184 προκηρυχθεισες θεσεις σε νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ κ οι 134 μοναδικές αιτήσεις τις 62 προκηρυχθεισες θεσεις σε νοσοκομεία της 2ης ΥΠΕ.

Εκ του συνόλου των 246 θέσεων μόνο 2 θέσεις είναι χωρίς υποψηφιότητα, 1 θέση αναισθησιολογίας ΕΒ στη Νίκαια κ 1 θέση ακτινολογίας ΕΒ στο Τζάνειο.

Δηλαδή από τις 246 θέσεις είχαμε αιτήσεις συμμετοχής στις 244! Ε πόσο καλύτερα να πάμε; Τα κίνητρα δουλεύουν»