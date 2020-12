Οι τελευταίες εξελίξεις για τα F-35 και την Ελλάδα

Του Χρήστου Μαζανίτη

Τα… πανηγύρια για την δήθεν απόκτηση των F-35 και μάλιστα με την μορφή του κατεπείγοντος από την Ελλάδα έλαβαν τέλος, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του enikos.gr, ότι δεν πρόκειται να δούμε σύντομα με τα χρώματα της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).

Στην διαδικτυακή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες, με εκπροσώπους του Τύπου αλλά και της ΕΑΒ, ο Ντένης Πλέσσας, Αντιπρόεδρος Επιχειρηματικών Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής και εκπρόσωπος της Lockheed Martin, έλυσε τον γρίφο που υπάρχει τις τελευταίες εβδομάδες, με αφορμή την πρωτοβουλία της ΓΔΑΕΕ να στείλει έγγραφο προς τις ΗΠΑ – με όλα τα παράδοξα, που αποκαλύψαμε στο enikos.gr.

Όπως ανέφερε ο κος Πλέσσας, ερωτηθείς από τον υπογράφοντα, «δεν υπάρχουν διαθέσιμα μεταχειρισμένα F-35 στις ΗΠΑ, που να είναι διαθέσιμα προς πώληση στην Ελλάδα».

Αυτό συνεπάγεται ότι μπαίνει τέλος στην σεναριολογία που είχε αναπτυχθεί τελευταία, σύμφωνα με την οποία η Πολεμική Αεροπορία θα μπορούσε να προμηθευτεί μεταχειρισμένα F-35 άμεσα, ακόμη και το καλοκαίρι του 2021. Άλλωστε, όπως είχαμε εξηγήσει στο enikos.gr, δεν είναι η απόκτηση μόνο των μαχητικών – που θεωρητικά είναι το πιο «εύκολο» κομμάτι, όσο οι υποδομές που χρειάζονται ώστε το αεροσκάφος να μπορέσει να εισέλθει σε υπηρεσία. Κι αυτή τη στιγμή, με την αναβάθμιση των F-16, που στην έκδοση Viper είναι ένα εντελώς νέο αεροσκάφος και την έλευση των Rafale, η ΠΑ δεν θα αντέξει την ταυτόχρονη είσοδο και τρίτου – νέου τύπου μαχητικού.

Συνεπώς, εάν η Ελλάδα ενδιαφέρεται να μπει στο πρόγραμμα προμήθειας των F-35 θα πρέπει να στείλει νέα LOR (Letter of Request) για LOA (Letter of Agreement) με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, και σε κάθε περίπτωση το έγγραφο θα πρέπει να φέρει τις σωστές υπογραφές, να έχει την επίσημη σύνταξη και βεβαίως να ακολουθήσει την σωστή διαδρομή, χωρίς να παρακάμπτεται το ODC (Office of Defense Cooperation – Γραφείο Στρατιωτικής Συνεργασίας) της Πρεσβείας στην Αθήνα.

«Πέταξαν» τις τουρκικές εταιρείες

Όπως αποκάλυψε ο κος Πλέσσας στην ενημέρωση προς τους συντάκτες, η Τουρκία έχει αποπεμφθεί ολοκληρωτικά από το πρόγραμμα του F-35, μετά την επιβολή και των τελευταίων μέτρων από την ενεργοποίηση των κυρώσεων βάσει του νόμου CAATSA, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο για την Άμυνα αλλά και τις κυρώσεις του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, που ανακοίνωσε ο υπουργός εξωτερικών, Μάικ Πομπέο.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η Τουρκία όχι μόνο έχει βγει εκτός προγράμματος προμήθειας, αλλά και οι τουρκικές εταιρείες που συμμετείχαν στο κομμάτι της παραγωγής έχουν «πεταχτεί» από κάθε συμφωνία, με τις ελάχιστες που έχουν παραμείνει να βγαίνουν εκτός σε σύντομο χρονικό διάστημα, αφού προηγουμένως έχουν παραδώσει και τις τελευταίες παρτίδες των ανταλλακτικών που είχαν υπογράψει συμβόλαιο παραγωγής.

Σε ερώτηση του enikos.gr για το εάν υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να αναλάβει υποκατασκευαστικό τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας του μαχητικού 5ης γενιάς, όπως έγινε γνωστό, αυτή τη στιγμή τα εργοστάσια τελικής συναρμολόγησης του αεροσκάφους (σ.σ. είναι τρία, στις ΗΠΑ, την Ιταλία και την Ιαπωνία) προχωρούν βάσει αυστηρού χρονοδιαγράμματος, οι παραγγελίες φτάνουν περίπου τα 135 μαχητικά ετησίως και η παραγωγή δεν μπορεί να περιμένει σε καμία περίπτωση την έναρξη συνεργασίας με μία εταιρεία που θα ξεκινήσει από το «μηδέν».

Άλλωστε, όπως είχαμε αποκαλύψει στο enikos.gr από τις 6 Ιανουαρίου, η Ελλάδα ακόμη κι αν το ήθελε δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον παραγωγικό ρόλο της Τουρκίας.

Είναι πολύ μεγάλο το υποκατασκευαστικό έργο συμμετοχής στο αεροσκάφος από την Τουρκία που δεν μπορεί να το απορροφήσει η Ελλάδα ακόμη κι αν διέθετε (που δεν διαθέτει) την οικονομική ευχέρεια ανάληψης όλου αυτού του όγκου. Μιλάμε για ένα κόστος επένδυσης που σύμφωνα με μετριοπαθείς υπολογισμούς θα κινείτο στα 1,5 με 2 δισ. ευρώ. Κι αν ακόμη και σήμερα λέγαμε ότι έχουμε τα χρήματα για να προχωρήσουμε, η δημιουργία των υποδομών και η έναρξη παραγωγής θα προκαλούσε φρενάρισμα στους ρυθμούς παραγωγής του αεροσκάφους και θα τίναζαν στον αέρα το πρόγραμμα παραγγελιών.

Επιπλέον, ήδη εταιρείες – κολοσσοί, που μετέχουν στο πρόγραμμα παραγωγής του F-35 ή διαθέτουν ανάλογη εμπειρία, από Ευρώπη, Αυστραλία και Άπω Ανατολή, έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον απορρόφησης του κενού που δημιουργείται.