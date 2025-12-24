Μήνυμα Νετανιάχου στο Ιράν: Βίντεο ΑΙ τον δείχνει μέσα σε βομβαρδιστικό μαζί με τον Τραμπ

Ένα μήνυμα στο Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα του έστειλε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ δημοσίευσε ένα βίντεο ΑΙ που δείχνει τον Νετανιάχου να βρίσκεται στο πιλοτήριο ενός βομβαρδιστικού Β-2 και στο πλευρό του να έχει τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη PM Netanyahu Press Office (@pmpressoffice)

Να σημειωθεί ότι με το συγκεκριμένο βομβαρδιστικό, το οποίο είναι το μόνο που μπορεί να μεταφέρει τις λεγόμενες βόμβες «bunker buster» οι ΗΠΑ είχαν χτυπήσει τον περασμένο Ιούνιο τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ προς το τέλος του μήνα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC, οι Ισραηλινοί ανησυχούν ότι το Ιράν ανασυστήνει τις εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού, τις οποίες βομβάρδισαν τον Ιούνιο οι ΗΠΑ και σχεδιάζουν να ενημερώσουν τον Τραμπ σχετικά με τις επιλογές που υπάρχουν να επιτεθούν για δεύτερη φορά στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν.