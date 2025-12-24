Peaky Blinders: Ο Κίλιαν Μέρφι επιστρέφει στον ρόλο του Τόμι Σέλμπι

Σύνοψη από το

Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ο Κίλιαν Μέρφι επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Τόμι Σέλμπι στην κινηματογραφική μεταφορά της τηλεοπτικής σειράς Peaky Blinders.

Το Netflix κυκλοφόρησε σήμερα το τρέιλερ της ταινίας «Peaky Blinders: The Immortal Man» που έχει προγραμματιστεί για κινηματογραφική προβολή σε επιλεγμένους κινηματογράφους στις 6 Μαρτίου 2026. Η πρεμιέρα της ταινίας παγκοσμίως στην πλατφόρμα του αναμένεται στις 20 Μαρτίου.

Στην ταινία σε σκηνοθεσία του Τομ Χάρπερ και σε σενάριο του δημιουργού της σειράς Στίβεν Νάιτ πρωταγωνιστούν επίσης οι Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Τιμ Ροθ, Σόφι Ράντλ, Μπάρι Κίογκαν. Από τους ηθοποιούς της σειράς συμμετέχουν οι Νεντ Κένεχι, Πάκι Λι και Ίαν Πεκ.

Η σειρά Peaky Blinders έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Το γκανγκστερικό δράμα άρχισε να προβάλλεται στο BBC Two στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2013 και έκανε το ντεμπούτο του στο Netflix ένα χρόνο αργότερα. Κέρδισε το βραβείο BAFTA Καλύτερης Δραματικής Σειράς για την τέταρτη σεζόν του και μεταφέρθηκε στο BBC One το 2019 για την πέμπτη και έκτη σεζόν του.

20:30 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

