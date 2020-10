Δένδιας σε Λαβρόφ: Η Τουρκία έχει καταστεί γραφείο ταξιδίων για τζιχαντιστές

Την ανησυχία της Ελλάδας για τον "ιδιαίτερα αποσταθεροποιητικό ρόλο της Άγκυρας", εξέφρασε ο Νίκος Δένδιας στον Σεργκέι Λαβρόφ, σημειώνοντας πως η Τουρκία "έχει νεοοθωμανικές επεκτατικές βλέψεις" και "έχει καταστεί γραφείο ταξιδίων για τζιχαντιστές", ενώ υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα.

Σε δηλώσεις του, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του, ο Νίκος Δένδιας τόνισε πως έγινε "ειδική αναφορά στο αναφαίρετο δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνουμε τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, όπως προβλέπει η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας".

"Η Ρωσία δεν μπορεί να τηρήσει κάποια άλλη στάση, εκτός από αυτή που υπαγορεύει το δίκαιο της θάλασσας", υπογράμμισε από την πλευρά του ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ενώ επισήμανε ότι κάθε μέλος αυτής της σύμβασης μπορεί να καταχωρήσει το εύρος των χωρικών υδάτων έως 12 μίλια, τηρώντας την κοινή λογική και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες.

Ο κ. Δένδιας ανέλυσε στον κ. Λαβρόφ την έξαρση της τουρκικής προκλητικής συμπεριφοράς στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς "μόλις χθες η Τουρκία ανανέωσε για πολλοστή φορά τη βούληση της να διενεργήσει παράνομες σεισμικές έρευνες σε περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας" και συμπλήρωσε: "Είναι φανερό ότι η Τουρκία επενδύει στην κλιμάκωση της έντασης. Αποδεικνύει καθημερινά ότι εκτός της καταπάτησης της διεθνούς νομιμότητας περιφρονεί τις εκκλήσεις φίλων και εταίρων της, τα λόγια της στερούνται οποιασδήποτε αξιοπιστίας".

Ο Έλληνας υπουργός τόνισε πως κατέστησε σαφές "ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα και δεν έχει άλλη επιλογή από το να υπερασπίσει στο ακέραιο την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα", σημείωσε και προσέθεσε πως η Ελλάδα είναι "πάντα προσηλωμένη σε έναν εποικοδομητικό διάλογο, αλλά παράλληλα ότι δεν υφίσταται περιθώριο διαλόγου υπό το κράτος πιέσεων και απειλών".

Ο Σεργκέι Λαβρόφ υπογράμμισε ότι οι διαφορές και τα προβλήματα πρέπει να λύνονται "μόνο μέσω των διαπραγματεύσεων με συνυπολογισμό και σεβασμό των συμφερόντων του καθενός" και "βάσει του Διεθνούς Δικαίου". Ανέφερε μάλιστα ότι το Δίκαιο της Θάλασσας είναι το κλειδί για την ομαλοποίηση της κατάστασης.

Όπως σημείωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, "οποιαδήποτε προβλήματα που προκύπτουν μεταξύ των χωρών, πρέπει να επιλύονται βάσει του διαλόγου. Όσο και να είναι δύσκολη η κατάσταση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, εμείς θα είμαστε πάντα υπέρ της συζήτησης και της επίλυσης αυτών των προβλημάτων μέσω απευθείας διαλόγου.

Σε ό,τι αφορά στις περιφερειακές εξελίξεις, ο κ. Δένδιας επισήμανε πως σε όλες τις περιπτώσεις που συζητήθηκαν με τον ομόλογό του "κοινός παρονομαστής είναι ο αποσταθεροποιητικός ρόλος της Τουρκίας και οι νεοθωμανικές επεκτατικές βλέψεις της".

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών έθεσε μάλιστα το ζήτημα των εξαγωγών στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Τουρκία και του γεγονότος ότι ο εξοπλισμός αυτός αποσταθεροποιηθεί το σύνολο των χωρών της περιοχής. Εξέφρασε ακόμη στον κ. Λαβρόφ την ανησυχία του "για τον ιδιαίτερα αρνητικό ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία στη Συρία, υπονομεύοντας τις επιτυχίες κατά του Daesh, και για το γεγονός ότι η Τουρκία έχει καταστεί "γραφείο ταξιδιών" για τζιχαντιστές".

Σχετικά με τη Λιβύη, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα χαιρέτισε θερμά την ανακοίνωση μόνιμης εκεχειρίας μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών, ενώ τόνισε πως "προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι όμως όλες οι πλευρές να σεβαστούν και να υλοποιήσουν το σύνολο των πτυχών της συμφωνίας της Γενεύης, συμπεριλαμβανομένης της αποχώρησης των ξένων μαχητών από το έδαφος της Λιβύης".

Αναφορικά με το Ναγκόρνο Καραμπάχ, οι δύο πλευρές συζήτησαν τις προσπάθειες που καταβάλλει η διεθνής κοινότητα με τη Ρωσία να παίζει κύριο ρόλο για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την επιθυμία η εκεχειρία να διαρκέσει, ενώ ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τον ομόλογό του για την πρόσφατη επίσκεψή του στο Ερεβάν.

Συζητήθηκε ακόμη το Κυπριακό, στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς όπως τόνισε ο κ. Δένδιας, "η Ρωσία έχει ειδικό βάρος σαν μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, υποστηρίζει σταθερά και με συνέπεια τις σχετικές προσπάθειες που καταβάλλονται, κάτι που η Ελλάδα εκτιμά ιδιαίτερα".

Επιβεβαιώνονται οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδος- Ρωσίας

Αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδος- Ρωσίας, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι οι δύο χώρες και οι λαοί τους συνδέονται με μια μακροχρόνια, ισχυρή φιλία που εδράζεται στην ιστορία, τον πολιτισμό, τη θρησκεία, τον αλληλοσεβασμό και την αλληλοκατανόηση, ενώ υπογράμμισε πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να αποτελεί σταθερό συνομιλητή της Ρωσίας.

"Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας έχουν διάρκεια αιώνων. Ξεκίνησαν πριν από την ανεξαρτησία της χώρας μου και δεν λησμονούμε ότι η Ρωσία έπαιξε καταλυτικό ρόλο στον αγώνα της Ελλάδος για την ανεξαρτησία", σημείωσε και προσέθεσε: "Προσβλέπουμε στην εκπροσώπηση της Ρωσίας στο υψηλότερο επίπεδο στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής επανάστασης το 2021". Όπως υπογράμμισε στη συνέχεια, η Ελλάδα, κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, επιθυμεί και εργάζεται για τη διατήρηση και την ενδυνάμωση των διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των Οργανισμών αυτών και της Ρωσίας, μέσω των θεσμοθετημένων δομών. "Η Ρωσία είναι και θα παραμείνει ένα αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας και παράλληλα αποτελεί διεθνή παράγοντα", ανέφερε.

Επισήμανε ότι σε ό,τι αφορά τις οικονομικές σχέσεις Ελλάδος- Ρωσίας, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ενέργεια, στον οικονομικό και στον πολιτιστικό τομέα και ιδιαίτερα στα θέματα ενέργειας, όπου η Ελλάδα προσβλέπει στη συνέχιση της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας και στην επέκτασή της σε τομείς όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα "έναν απ' τους σημαντικότερους εταίρους της Ρωσίας με μακραίωνους ιστορικούς δεσμούς φιλίας". Υπενθύμισε δε ότι κατά την έναρξη της πανδημίας η μία χώρα βοήθησε την άλλη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον επαναπατρισμό των πολιτών. Όπως τόνισε, σε διμερές επίπεδο, υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον η μείωση του διμερούς εμπορίου να ξεπεραστεί το ταχύτερο δυνατόν, ενώ μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες θα πραγματοποιηθεί η μεικτή διυπουργική επιτροπή για την οικονομική βιομηχανική επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την εκτίμησή του στην Ελλάδα που προεδρεύει στην επιτροπή υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης και στις αρχές του Νοεμβρίου θα υπογραφούν πολύ σημαντικά έγγραφα, όπως η Διακήρυξη της Αθήνας και σημαντικές πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Ο Ρώσος υπουργός προσκάλεσε τον κ. Δένδια να επισκεφθεί για ακόμη μια φορά τη Ρωσία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τέλος, οι δύο πλευρές υπέγραψαν Κοινό Μνημόνιο για τη διεξαγωγή του "Έτους Ιστορίας Ελλάδας-Ρωσίας" το 2021, το οποίο χαρακτήρισαν ενδεικτικό της κοινής μας βούλησης να προχωρήσουν τη σχέση ένα βήμα μπροστά και στον πολιτιστικό τομέα.

