Ύπνος: Τι είναι ο «κανόνας 3-3-3» που χρησιμοποιεί ένας γιατρός για να ξεχωρίσει την κόπωση από την αϋπνία

Σύνοψη από το

  • Ο «κανόνας 3-3-3» είναι το απλό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι γιατροί για να διακρίνουν τη φυσιολογική κόπωση από την κλινική αϋπνία. Εάν αντιμετωπίζετε διαταραχές ύπνου τουλάχιστον τρεις νύχτες την εβδομάδα για τρεις μήνες, πρόκειται για ένα επίμονο πρόβλημα.
  • Η διάγνωση της αϋπνίας δεν εστιάζει μόνο στο τι συμβαίνει τη νύχτα, αλλά στον αντίκτυπο που έχει στην καθημερινότητά σας. Εάν η κακή ποιότητα ύπνου επηρεάζει τη διάθεση, τη συγκέντρωση και την ικανότητά σας να λειτουργήσετε, τότε μπορεί να θεωρηθεί κλινική κατάσταση.
  • Η αϋπνία «συνήθως βελτιώνεται με την αλλαγή των συνηθειών ύπνου», αλλά εάν τα προβλήματα διαρκούν για μήνες ή «επηρεάζει την καθημερινότητά σας με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας», τότε πρέπει να μιλήσετε με τον γιατρό σας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ύπνος: Τι είναι ο «κανόνας 3-3-3» που χρησιμοποιεί ένας γιατρός για να ξεχωρίσει την κόπωση από την αϋπνία
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Ο «κανόνας 3-3-3» είναι το απλό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι γιατροί για να διακρίνουν τη φυσιολογική κόπωση από την κλινική αϋπνία. Εάν αντιμετωπίζετε κάποια διαταραχή ύπνου τουλάχιστον τρεις νύχτες την εβδομάδα για τρεις μήνες, πρόκειται για ένα επίμονο πρόβλημα. Η διάγνωση δεν εστιάζει μόνο στο τι συμβαίνει τη νύχτα, αλλά στον αντίκτυπο που έχει στην καθημερινότητά σας.

Ύπνος: 5 λόγοι για τους οποίους ξυπνάτε κουρασμένοι το πρωί κατά τη διάρκεια του χειμώνα

Τι είναι ο «κανόνας 3-3-3» που βοηθάει στην διάκριση του κακού ύπνου από την αϋπνία

Το να κοιμηθείτε άσχημα μια-δυο νύχτες δεν είναι λόγος ανησυχίας. Συμβαίνει σε όλους. Όμως, πώς θα καταλάβετε αν η κούραση που νιώθετε είναι κάτι περισσότερο από μια άσχημη μέρα και πότε πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό;

Ο Dr. Sunny Nayee, δίνει μια πολύ εύκολη απάντηση, χρησιμοποιώντας τον «κανόνα 3-3-3» που χρησιμοποιεί για να διαχωρίσει τον κακό ύπνο από ένα πιο μόνιμο πρόβλημα αϋπνίας.

Ύπνος: 9 πράγματα που μπορείτε να κάνετε πριν κοιμηθείτε για να ξυπνάτε πιο χαρούμενοι το πρωί, σύμφωνα με ειδικούς

«Εάν αντιμετωπίζετε διαταραχές ύπνου τουλάχιστον τρεις νύχτες την εβδομάδα για τουλάχιστον τρεις μήνες, οι γιατροί δεν θεωρούν ότι αυτό συνδέεται με τον τρόπο ζωής, αλλά το εντάσσουν στο φάσμα της αϋπνίας», δήλωσε ο ειδικός.

Ενθαρρύνει όσους ανησυχούν για τον ύπνο να απαντήσουν σε 3 ερωτήματα:

  • Αντιμετωπίζετε κακό ύπνο για τουλάχιστον 3 νύχτες την εβδομάδα;
  • Έχετε βιώσει κακή υγιεινή ύπνου για τουλάχιστον 3 μήνες;
  • Επηρεάζει ο κακός ύπνος τουλάχιστον 3 πτυχές της ημέρας σας (κόπωση, θολή σκέψη (brain fog), αλλαγές στη διάθεση, έλλειψη συγκέντρωσης);

Άλλωστε, όπως δηλώνει, η αϋπνία συνήθως εκτιμάται από το πώς αισθάνεστε κατά τη διάρκεια της μέρας και όχι από τις δυσκολίες στον ύπνο τη νύχτα. «Μια κοινή παρανόηση είναι ότι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αϋπνία σημαίνει να κοιτάς το ταβάνι και να μην κοιμάσαι καθόλου», έγραψε ο γιατρός. «Ωστόσο, καθορίζεται από τον αντίκτυπο που έχει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εάν η κακή ποιότητα ύπνου επηρεάζει τη διάθεση, τη συγκέντρωση και την ικανότητά σας να λειτουργήσετε, τότε μπορεί να θεωρηθεί κλινική κατάσταση».

Τι να κάνετε εάν πιστεύετε ότι αντιμετωπίζετε αϋπνία

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), η αϋπνία δεν είναι μια ισόβια καταδίκη. Συχνά συνδέεται με το στρες, το αλκοόλ, μια κακή ρουτίνα ύπνου ή ένα δωμάτιο που είναι πολύ ζεστό ή κρύο και «συνήθως βελτιώνεται με την αλλαγή των συνηθειών ύπνου».

Η υπηρεσία υγείας συνιστά:

  • Να πηγαίνετε για ύπνο την ίδια ώρα κάθε μέρα.
  • Να γυμνάζεστε τακτικά.
  • Να διασφαλίζετε ότι το δωμάτιό σας είναι σκοτεινό και ήσυχο.
  • Να χρησιμοποιείτε άνετα κλινοσκεπάσματα.
  • Να χαλαρώνετε για τουλάχιστον μία ώρα πριν τον ύπνο (π.χ. διαβάζοντας ένα βιβλίο).

Εάν έχετε αλλάξει συνήθειες και τα προβλήματα ύπνου διαρκούν για μήνες ή η αϋπνία «επηρεάζει την καθημερινότητά σας με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας», τότε πρέπει να μιλήσετε με τον γιατρό σας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι γυναίκες έχουν βρει μια νέα απόλαυση στην κρεβατοκάμαρα που οι περισσότεροι άνδρες αγνοούν

Christmas glow: 5 χρυσές συμβουλές για επιδερμίδα που λάμπει από ομορφιά τα Χριστούγεννα

Νέο έτος ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό το 2025: «Είμαστε μέσα στους 10 πλέον επισκέψιμους προορισμούς παγκοσμίως» λέει η ...

Τιμές καυσίμων: Πόσο θα πληρώσουν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων – Το κόστος μετακινήσεων σε δημοφιλείς προορισμούς

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
09:59 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Γρίπη: «Καμπανάκι» από τους επιστήμονες για έξαρση κρουσμάτων στις γιορτές – Ποιοι κινδυνεύουν και πώς προστατευόμαστε

Κατακόρυφη αύξηση παρουσιάζουν τα κρούσματα εποχικής γρίπης στην Ευρώπη και τις επόμενες ημέρε...
06:00 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Μήλο vs μπανάνα: Ποιο φρούτο έχει περισσότερες φυτικές ίνες, σύμφωνα με διαιτολόγους – Τα οφέλη τους για την υγεία

Τα φρούτα αποτελούν βασικό κομμάτι μιας υγιεινής διατροφής. Τα μήλα και οι μπανάνες είναι δύο ...
22:00 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Ύπνος: Η διατροφή που μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμάστε καλύτερα και να ζήσετε περισσότερο

Μια διατροφή, η οποία θεωρείται «συγγενική» της μεσογειακής προσφέρει εντυπωσιακά οφέλη για τη...
10:50 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει εγκύους και βρέφη – Οι επιπτώσεις των υψηλών θερμοκρασιών

Η κλιματική αλλαγή αναδεικνύεται σε μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη δημόσια υγεία παγκο...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα