Τι θα δούμε στο Netflix τον Μάιο – Όλες οι νέες κυκλοφορίες

Το Netflix ετοιμάζεται να καθηλώσει τους συνδρομητές του καθώς ο Μάιος είναι γεμάτος με καινούριες σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ και παιδικά για όλα τα γούστα.

Στα highlights του μήνα είναι φυσικά η κυκλοφορία της σειράς-ντοκιμαντέρ «Queen Cleopatra», η οποία έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις καθώς στον ρόλο της Βασίλισσας Κλεοπάτρας είναι μία μαύρη ηθοποιός. Επίσης στις αρχές του μήνα κυκλοφορεί η νέα ιστορία του Bridgerton, «Queen Charlotte».

Ο Μάιος είναι ιδιαίτερος για το Netflix καθώς θα κάνει πρεμιέρα η πρώτη τηλεοπτική σειρά του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, το «Fubar». Στις μεγάλες κυκλοφορίες είναι η σειρά «Black Knight» που διαδραματίζεται σε ένα δυστοπικό μέλλον, όπου μόνο το 1% της ανθρωπότητας έχει επιβιώσει, και η ταινία «The Mother» με την Jennifer Lopez ως μία φονική δολοφόνος που βγαίνει από την παρανομία για να προστατεύσει την κόρη της.

Netflix: Τα highlights για τον Μάιο του 2023

Queen Charlotte: A Bridgerton Story (Μίνι Σειρά) – 4 Μαΐου

Με επίκεντρο την άνοδο στη δημοσιότητα και την εξουσία της βασίλισσας Καρλόττας, το prequel από το σύμπαν του “Bridgerton” αφηγείται την ιστορία του γάμου της νεαρής Βασίλισσας με τον βασιλιά Γεώργιο που πυροδότησε τόσο έναν μεγάλο έρωτα όσο και κοινωνική αλλαγή και δημιούργησε τον κόσμο των ευγενών της Αντιβασιλείας όπως τον γνωρίζουμε από τους χαρακτήρες του Bridgerton.

Queen Cleopatra (Σειρά Ντοκιμαντέρ) – 10 Μαΐου

Η διευθύντρια παραγωγής Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ παρουσιάζει μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ που εξερευνά τη ζωή που είχαν επιφανείς και εμβληματικές βασίλισσες της Αφρικής. Αυτή η σεζόν ασχολείται με τη βασίλισσα Κλεοπάτρα, την πιο διάσημη, ισχυρή και παρεξηγημένη γυναίκα στον κόσμο, μια θαρραλέα βασίλισσα, της οποίας η ομορφιά και οι έρωτες τελικά επισκίασαν το αληθινό της προσόν: το μυαλό της. Η παρακαταθήκη της Κλεοπάτρας έχει υπάρξει αντικείμενο συζήτησης για πολλούς ακαδημαϊκούς, το Χόλιγουντ όμως ελάχιστα ενδιαφέρθηκε για αυτήν. Η σειρά μας τώρα επανεξετάζει αυτό το συναρπαστικό κομμάτι της ιστορίας της.

Black Knight (Νέα Σειρά) – 12 Μαΐου

Σε ένα δυστοπικό μέλλον ρημαγμένο από την ατμοσφαιρική ρύπανση, η επιβίωση της ανθρωπότητας εξαρτάται από τους Μαύρους Ιππότες που απέχουν πολύ από τους απλούς διανομείς.

The Mother (Νέα Ταινία) – 12 Μαΐου

Μια φονική γυναίκα δολοφόνος βγαίνει από την παρανομία για να προστατεύσει την κόρη που εγκατέλειψε πριν από χρόνια, ενώ προσπαθεί να ξεφύγει από επικίνδυνους άνδρες.

Fubar (Νέα Σειρά) – 25 Μαΐου

Λίγο πριν αποσυρθεί, ένας πράκτορας της CIA ανακαλύπτει ένα οικογενειακό μυστικό και αναγκάζεται να επιστρέψει στη δράση για μια τελευταία δουλειά. Με φόντο τον κόσμο της κατασκοπείας και γεμάτη δράση και χιούμορ, η σειρά εξερευνά την καθολική σημασία των οικογενειακών σχέσεων.

Ο Νικ Σαντόρα είναι showrunner και διευθυντής παραγωγής μαζί με τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ ο οποίος είναι και πρωταγωνιστής. Τη διεύθυνση παραγωγής του “FUBAR” υπογράφουν επίσης οι Άνταμ Χιγκς, Σκοτ Σάλιβαν, Χόλι Ντέιλ και Μπιλ Μποστ, καθώς και οι Ντέιβιντ Έλισον και Ντάνα Γκόλντμπεργκ από τη Skydance.

Netflix: Αναλυτικά όλες οι σειρές, οι ταινίες και τα ντοκιμαντέρ που κυκλοφορούν τον Μάιο

1 Μαΐου

Zola

Joe Bell

The Blair Witch Project

The Eye

2 Μαΐου

Love Village (Season 1)

The Tailor (Season 1)

3 Μαΐου

Jewish Matchmaking (Season 1)

4 Μαΐου

Larva Family (Season 1)

Queen Charlotte: A Bridgerton Story (Limited Series)

Sanctuary (Season 1)

8 Μαΐου

Spirit Rangers (Season 2)

Hannah Gadsby: Something Special (2023)

10 Μαΐου

Dance Brothers (Season 1)

Missing: Dead or Alive? (Season 1)

Queen Cleopatra (Season 1)

11 Μαΐου

Royalteen: Princess Margrethe

Ultraman (Season 3)

12 Μαΐου

Black Knight (Season 1)

Mulligan (Season 1)

Queer Eye (Season 7)

The Mother

16 Μαΐου

Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me

17 Μαΐου

Faithfully Yours

Fanfic

McGregor Forever (Limited Series)

Rhythm + Flow France (Season 2)

Working: What We Do All Day (Season 1)

18 Μαΐου

Kitti Katz (Season 1)

XO, Kitty (Season 1)

Yakitori: Soldiers of Misfortune (Season 1)

19 Μαΐου

Muted (Season 1)

Kathal – A Jackfruit Mystery

Selling Sunset (Season 6)

Young, Famous & African (Season 2)

22 Μαΐου

The Creature Cases (Chapter 3)

23 Μαΐου

MerPeople

Victim/Suspect

Wanda Sykes: I’m An Entertainer

24 Μαΐου

Hard Feelings

The Parisian Agency: Exclusive Properties (Season 3)

The Ultimatum: Queer Love (Season 1)

25 Μαΐου

FUBAR

26 Μαΐου

Barbecue Showdown (Season 2)

Blood & Gold

Turn of the Tide (Season 1)

30 Μαΐου