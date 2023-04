Κλεοπάτρα: Κύμα αντιδράσεων για την μαύρη βασίλισσα του Netflix

Αλυσιδωτές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Netflix, να δημιουργήσει ντοκιμαντέρ για την Κλεοπάτρα, με ηθοποιό στον ομώνυμο ρόλο μία μαύρη γυναίκα.

Την παραγωγή έχει αναλάβει η star του Hollywood Jada Pinkett Smith και ουσιαστικά είναι ένα ντοκιμαντέρ μέσα σε μία σειρά, η οποία ονομάζεται “African Queens” (Αφρικανές βασίλισσες). Ένα από αυτά είναι αφιερωμένο στην βασίλισσα της Αιγύπτου Κλεοπάτρα, η οποία όμως σύμφωνα με την ιστορία είχε ελληνικές ρίζες.

Αυτό είναι και που επισημαίνουν αδιάκοπα τις τελευταίες ημέρες χιλιάδες χρήστες των social media, πως η Κλεοπάτρα ήταν Ελληνίδα, μακεδονικής καταγωγής, μέλος της δυναστείας των Πτολεμαίων που κυβέρνησε την Αίγυπτο για 275 χρόνια κατά την διάρκεια της Ελληνιστικής περιόδου. Με βάση αυτά λοιπόν που γνωρίζουμε και είναι ιστορικά αποδεκτά η πιο γνωστή Κλεοπάτρα, δεν θα μπορούσε να είναι μαύρη.

Η Jada Pinkett μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο instagram, όταν κυκλοφόρησε το trailer του ντοκιμαντέρ από το Netflix, έγραψε: “Πραγματικά απόλαυσα την εξερεύνηση, της ζωής της βασίλισσας Κλεοπάτρας, μέσα από αυτή τη σειρά ντοκιμαντέρ που είχα την ευχαρίστηση να είμαι εκτελεστική παραγωγός. Ελπίζω ότι θα μάθετε όσα έμαθα εγώ για αυτή τη συναρπαστική γυναίκα. Η Κλεοπάτρα είναι μια γυναίκα για την οποία πολλοί γνωρίζουν, όμως δεν ξέρουν την αλήθεια της. Έχει εμφανιστεί ως απροκάλυπτα σεξουαλική, υπερβολική και διεφθαρμένη, ωστόσο ήταν στρατηγός, διάνοια και εκ φύσεως εκπληκτικά δυναμική που πολέμησε για να προστατέψει το βασίλειό της…και η κληρονομιά της συζητείται έντονα. Αυτή η σεζόν θα εμβαθύνει και επαναξιολογήσει αυτό το συναρπαστικό κομμάτι της ιστορίας της. Η προβολή θα ξεκινήσει στις 10 Μάϊου”

Μετά το trailer του Netflix και την ανάρτηση της Jada Pinkett Smith τα social media “πήραν φωτιά”, με το μεγαλύτερο μέρος των σχολίων να είναι αρνητικά. Όλα υπογραμμίζουν την λανθασμένη κίνηση του να συμπεριληφθεί η γνωστότερη βασίλισσα του Νείλου σε μία σειρά που παρουσιάζει την ιστορία μαύρων βασιλισσών.

“Είμαι υπέρ της αφήγησης ιστοριών μαύρων ανθρώπων, αλλά ας επικεντρωθούμε σε ιστορίες πραγματικών μαύρων ανθρώπων. Η Κλεοπάτρα δεν ήταν μαύρη, ήταν μια λευκή γυναίκα, μακεδονικής καταγωγής. Ας το μαζέψουμε”

“Η Κλεοπάτρα ήταν Ελληνίδα Μακεδόνας και οι Έλληνες δεν ήταν μαύροι. Η παρουσίασή της ως μαύρη, θα ήταν ιστορικά λανθασμένη. Μια απλή πρόταση – αν θέλετε η διαφορετικότητα να είναι μέρος της ατζέντας σας: κάντε σειρές για μαύρες ιστορικές προσωπικότητες όπως η βασίλισσα του Σαββά”

