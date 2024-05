ΗΠΑ: Ξεκίνησε η έφοδος των αστυνομικών στο Πανεπιστήμιο UCLA – Συλλαμβάνονται διαδηλωτές

Μετά την προειδοποίηση στους φοιτητές που διαμαρτύρονται για τον πόλεμο στην Γάζα να διαλυθούν πάνοπλοι αστυνομικοί εισέβαλαν στην Πανεπιστημιούπολη του UCLA.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, οι αστυνομικοί είχαν συγκεντρωθεί γύρω από τις σκηνές που είχαν στήσει οι φοιτητές. Πριν λίγη ώρα τους δόθηκε το πράσινο φως να ξεκινήσουν τις συλλήψεις και την απομάκρυνση των διαδηλωτών, που αρνούνται να φύγουν από το σημείο.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η άγρια σύγκρουση των αστυνομικών με διαδηλωτές που πετούν κουβάδες με νερό. «Ντροπή σας» φώναζαν οι διαδηλωτές στους αστυνομικούς.

UCLA BREAKING 🚨 : CHP RIOT POLICE HAVE BROKEN THROUGH, POLICE HAVE BREACHED THE ENCAMPMENT. PEOPLE BEING DETAINED. pic.twitter.com/uxcAOReRp5

— Anthony Cabassa (@AnthonyCabassa_) May 2, 2024