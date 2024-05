ΗΠΑ: Σε τροχιά σύγκρουσης φοιτητές και αστυνομία στο UCLA – Εξαπλώνονται οι διαδηλώσεις

Ανεβαίνει το θερμόμετρο της έντασης στο πανεπιστήμιο UCLA της Καλιφόρνια, καθώς ειδικά εξοπλισμένοι αστυνομικοί έχουν καλέσει τους διαδηλωτές να διαλυθούν. Την ίδια ώρα εξαπλώνονται οι διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων στα αμερικανικά πανεπιστήμια.

Οι αστυνομικοί που είναι ειδικά εξοπλισμένοι έχουν παραβιάσει την περίμετρο στη μία πλευρά του καταυλισμού, που έστησαν οι φοιητές. Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία έτοιμη να εισέλθει στο UCLA, καθώς έχει προειδοποιήσει ότι θα συλλάβει όσους δεν αποχωρήσουν.

UCLA 🚨: It is 1am and it’s looking like police have given the order to move forward with the disassembly of the encampment. Hundreds of protestors still present and boo police as they begin moving in. pic.twitter.com/qgszOSne2e

Οι διαδηλωτές έχουν οχυρώσει τους καταυλισμούς με κόντρα πλακέ και παραμένουν στις θέσεις τους, ενώ φωνάζουν ότι δεν θα φύγουν από το σημείο.

UCLA 🚨: As LAPD in Riot Gear approached an encampment entrance, protestors interlinked arms and sat down in hopes to stop police entering. Police were forced to do a 180 and left as protestors cheered the successful blockade. pic.twitter.com/eMALQkTlIf

Φοιτητές σε αρκετά αμερικανικά πανεπιστήμια διαμαρτύρονται και ζητούν κατάπαυση πυρός στη Γάζα, ενώ πιέζουν τα πανεπιστήμιά τους να αποεπενδύσουν από ισραηλινές εταιρείες και εταιρείες που προμηθεύουν με πολεμικό υλικό τον ισραηλινό στρατό. Πρόκειται για διαδηλώσεις που θυμίζουν έντονα τις φοιτητικές διαδηλώσεις κατά του πολέμου του Βιετνάμ τη δεκαετία του 1960.

Η αμερικανική αστυνομία άρχισε να διαλύει διαδηλώσεις και φοιτητικούς καταυλισμούς σε πανεπιστήμια από το βράδυ της Τρίτης, ξεκινώντας από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, όπου οι διαδηλωτές είχαν καταφύγει σε ένα ακαδημαϊκό κτίριο.

Η εμπλοκή της αστυνομίας προκάλεσε επικρίσεις από φοιτητές και καθηγητές, οι οποίοι αποδοκίμασαν τη χρήση βίας για τη διάλυση των διαδηλώσεων.

«Είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ντροπή στους ηγέτες μας, ντροπή στους διοικητικούς μας υπαλλήλους, που επέτρεψαν στην αστυνομία να μπει στην πανεπιστημιούπολη. Οι ΗΠΑ είναι μέρος αυτού του πολέμου [στη Γάζα], είναι οι φόροι μας, οι βόμβες μας, τα F-15 και τα ελικόπτερα Apache που χρησιμοποιούνται για να σκοτώσουν Παλαιστίνιους», δήλωσε ο Ρασίντ Καλίντι, Αμερικανό-παλαιστίνιος Ιστορικός και καθηγητής Σύγχρονων Αραβικών Σπουδών στο Κολούμπια.

Συνολικά 280 άτομα συνελήφθησαν στο Κολούμπια και στο κοντινό Πανεπιστήμιο City University (Cuny), δήλωσαν αξιωματούχοι της Νέας Υόρκης, ενώ περαιτέρω συλλήψεις έγιναν το βράδυ της Τετάρτης στο Πανεπιστήμιο Fordham.

Στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν στο Μάντισον, ακτιβιστές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς που κατέστρεψαν τις σκηνές τους νωρίς την Τετάρτη.

Hundreds of cops from LAPD, CHPD and LASD are moving in w/tactical gear on anti-genocide protesters at UCLA

These are the same cops who disappeared for 4 hours as a Zionist mob assaulted protesters w/ metal pipes, pyrotechnics and pepper spray last night pic.twitter.com/XHy9LcmbFi

— Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) May 2, 2024