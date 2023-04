Η επιτυχία μίας σειράς δεν είναι ποτέ δεδομένη. Τα τηλεοπτικά δίκτυα και οι streaming πλατφόρμες παίρνουν ρίσκα με κάποιες αμφιλεγόμενες παραγωγές και όταν αυτά «βγαίνουν» τότε οι τηλεθεατές απολαμβάνουν κάτι καινούριο που τους καθηλώνει. Όταν όμως τελικά το ρίσκο δεν αποδίδει, τότε έρχεται το «κόψιμο» μία σειράς.

Μία από τις πιο αγαπημένες σειρές του Netflix τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο βρέθηκε μία ανάσα από το «κόψιμό» της. Στην ουσία το Netflix «έσωσε» την σειρά και ανταμείφθηκε με το παραπάνω.

Ο λόγος για το «La Casa De Papel» ή «Τέλεια Ληστεία». Η αγαπημένη σειρά πριν αποκτηθεί από το Netflix, ανήκε σε κανάλι της ισπανικής τηλεόρασης και προσπαθούσε να διαφοροποιηθεί από τις υπόλοιπες σαπουνόπερες της εποχής. Το κανάλι Antena 3 της Atresmedia έδωσε το «πράσινο φως» για μια σεζόν 18 επεισοδίων, όμως τα νούμερα δεν ήταν ικανοποιητικά. Μάλιστα ένας εκτελεστικός διευθυντής ενημέρωσε τους ηθοποιούς ότι η σειρά κόβεται από το πρόγραμμα του καναλιού, ενώ πραγματοποιούσαν γυρίσματα.

Την αποκάλυψη αυτή έκανε ο ηθοποιός της σειράς, Enricue Arce, που ενσάρκωσε τον Arturo Román ή «Αρτουρίτο». Ο ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στο «Murder Mystery 2» μαζί με τους Τζένιφερ Άνιστον και τον Άνταμ Σάντλερ, μίλησε στο Collider για την εμπειρία του στο πλατό της ταινίας του Netflix και αποκάλυψε αυτή την άγνωστη ιστορία για το «La Casa De Papel».

«Ήταν η ιστορία μιας αποτυχίας. Είχαμε έναν τύπο που ήρθε στο πλατό και μας είπε: “Πρέπει να τα μαζέψετε γιατί δεν θα κάνουμε 18 επεισόδια, αλλά 15. Παιδιά, αυτό ήταν, τελειώσαμε. Τα νούμερά σας είναι γελοία και σας βγάζουμε από τον αέρα”. Ήταν να γυρίσουμε 18 επεισόδια, αλλά τελικά κατέληξαν να γίνουν 15 επειδή ένας “εκτελεστικός διευθυντής” ήρθε και μας είπε “Πιστεύω στη σειρά, αλλά τα νούμερά σας είναι πολύ χαμηλά και τελειώσατε”. Κανείς δεν ξέρει αυτήν την ιστορία, είστε οι πρώτοι που το μαθαίνει» ανέφερε ο Enricue Arce.

Το «La Casa De Papel» αποτελεί μέχρι και σήμερα μια εκ των κορυφαίων σε προβολές μη αγγλόφωνων σειρών του Netflix. Βρίσκεται στη 2η θέση όλων των εποχών, πίσω μόνο από το Squid Game.