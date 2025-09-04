Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews.

TASTE ΚΟΥΙΖ. Μολύβια ανά χείρας και φύγαμε! 

50 γαστρονομικές ερωτήσεις για δυνατούς λύτες.

– Από ποια ήπειρο κατάγεται το σαγιότ; 

– Ποιο έτος ξεκίνησε στη Βέροια η ανοιξιάτικη σειρά εκδηλώσεων «Ανθισμένες Ροδακινιές»; 

– Τι είναι βασικό συστατικό στην παραδοσιακή θεσσαλική πίτα στριφτό; 

– Ποιο μήνα διοργανώνεται κάθε χρόνο στην ισπανική πόλη Μπουνιόλ το Φεστιβάλ «La Tomatina», που ξεκίνησε το 1945; 

– Με τη ζαχαροπλαστική τέχνη ποιας χώρας της Ασίας συνδέεται το γλυκό νιαν γκάο;

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στο περιοδικό real taste & style, που κυκλοφορεί με τη Realnews.

