Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 8/10/2025.
Οι πολιτικές εφημερίδες 8/10/2025
6 ώρες πριν
Έκρηξη στην ντισκοτέκ Jacky.O., στα Ιλίσια: Κατέρρευσε η πρόσοψη του νυχτερινού κέντρου, ζημιές και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα – Δείτε φωτογραφίες
9 ώρες πριν
Τέμπη: Σταματάει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι – «Το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι»
7 ώρες πριν
Γάζα: Οι λεπτές ισορροπίες στις συνομιλίες της Αιγύπτου που αν δεν τηρηθούν θα εξανεμίσουν την ευκαιρία και τα όνειρα για ειρήνη
6 ώρες πριν
ΣΥΡΙΖΑ: Τα 3 στρατόπεδα μετά την παραίτηση Τσίπρα – Ποιοι περιμένουν «προσκλητήριο» και τα σενάρια για τα νέα πρόσωπα που θα «βγάλει μπροστά» ο πρώην πρωθυπουργός
7 ώρες πριν
Αιτωλοακαρνανία: Ανησυχία και γι’ άλλες καθιζήσεις μετά το «άνοιγμα» της γης στις Φυτείες – Πώς δημιουργήθηκε ο τεράστιος κρατήρας, νέα αυτοψία την Τετάρτη
7 ώρες πριν
Ανακαλύφθηκαν πέτρινοι τάφοι 2.200 ετών σε αρχαία ελληνική πόλη – Τα μυστηριώδη φυλαχτά και τα λυχνάρια που «φώτιζαν το σκοτάδι της μεταθανάτιας ζωής»
8 ώρες πριν
Ύπνος: Οι 3 τροφές που τον καταστρέφουν, σύμφωνα με ειδικό – «Εάν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε μπορεί να φταίει η διατροφή σας»
9 ώρες πριν
Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί σε 3 συγκεκριμένες ημερομηνίες είναι οι καλύτεροι φίλοι
3 λεπτά πριν
Οι αθλητικές εφημερίδες 8/10/2025
16 λεπτά πριν
Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025: Ζυγοί, επιλέξτε το μονοπάτι που σας φοβίζει
24 λεπτά πριν