Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 20/1/2026.
Οι οικονομικές εφημερίδες 20/1/2026
8 ώρες πριν
Αγρότες: Δεν έμειναν ικανοποιημένοι από τη συνάντηση στο Μαξίμου, «υπό συζήτηση τεχνικά και θεσμικά πλαίσια» διαμηνύει η κυβέρνηση – Στα μπλόκα οι αποφάσεις
7 ώρες πριν
Ισπανία: Οι έρευνες των αρχών, τα κατεστραμμένα υλικά, οι υποθέσεις και τα σενάρια για τα αίτια της σιδηροδρομικής τραγωδίας
8 ώρες πριν
Valentino: Ο «αυτοκράτορας» της ιταλικής υψηλής ραπτικής που «έβαψε» με κόκκινο τον κόσμο της μόδας
4 ώρες πριν
Νίκος Παπαδόπουλος: Ο πρώην βουλευτής της Νίκης που βανδάλισε την Εθνική Πινακοθήκη υπερασπίζεται την Μαρία Καρυστιανού για τις αμβλώσεις
6 ώρες πριν
Premier League: Μυθικό ψαλιδάκι από τον Μπάμπη Κωστούλα στην ισοπαλία της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ – Δείτε βίντεο
33 λεπτά πριν
Υγεία εγκεφάλου: Οι επιστήμονες συνέδεσαν το λίπος των γαλακτοκομικών προϊόντων με τη μείωση του κινδύνου άνοιας – Τι έδειξε μελέτη
4 ώρες πριν
Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026: Δίδυμοι, πάρτε πρωτοβουλίες για να γίνουν τα πράγματα έτσι όπως τα θέλετε
13 ώρες πριν
Νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ που από σήμερα γίνεται Allwyn
2 λεπτά πριν
Η πύρινη λαίλαπα συνεχίζει να σαρώνει τη Χιλή: Τουλάχιστον 20 νεκροί – Αποκαΐδια χιλιάδες στρέμματα γης
11 λεπτά πριν
ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (20/1) στην Αθήνα και σε άλλες 10 περιοχές της Αττικής
25 λεπτά πριν