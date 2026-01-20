Κολομβία: Σε φυλάκιση 40 ετών καταδικάστηκε ο παραστρατιωτικός Σαλβατόρε Μανκούσο για εγκλήματα κατά αυτοχθόνων

  • Ο Σαλβατόρε Μανκούσο, πρώην ηγέτης ισχυρής παραστρατιωτικής ομάδας, καταδικάστηκε στην Κολομβία σε 40 χρόνια φυλάκισης για δολοφονίες και άλλα εγκλήματα κατά αυτοχθόνων Ουαγιούου πριν από περίπου είκοσι χρόνια.
  • Ο 61χρονος Μανκούσο θεωρείται ένας από τους πλέον διαβόητους διοικητές των παραστρατιωτικών οργανώσεων AUC. Η ποινή του θα μπορούσε να μειωθεί στα 8 χρόνια αν δεσμευτεί να πει την αλήθεια και να προσφέρει επανορθώσεις.
  • Ο Μανκούσο απελάθηκε από τις ΗΠΑ στην Κολομβία τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ ονομάστηκε από τον πρόεδρο Γουστάβο Πέτρο «διαχειριστής» στην ειρηνευτική διαδικασία, κάτι που ενδέχεται να αναστείλει τη φυλάκισή του.
Ο Σαλβατόρε Μανκούσο, πρώην ηγέτης ισχυρής παραστρατιωτικής ομάδας, καταδικάστηκε χθες Δευτέρα στην Κολομβία σε 40 χρόνια φυλάκισης για δολοφονίες, εξαναγκαστικές εξαφανίσεις και άλλα εγκλήματα κατά αυτοχθόνων Ουαγιούου στο βόρειο τμήμα της χώρας, πριν από περίπου είκοσι χρόνια, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Ο 61χρονος Μανκούσο, κάτοχος διπλής υπηκοότητας Κολομβίας και Ιταλίας, θεωρείται ένας από τους πλέον διαβόητους διοικητές των παραστρατιωτικών οργανώσεων AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Οι ομάδες αυτές της άκρας δεξιάς είχαν ως στόχο να ανακόψουν την επέκταση των ανταρτικών παρατάξεων της άκρας αριστεράς κατά τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές των 2000.

Δικαστήριο στην Μπαρανκίγια (βόρεια) τον καταδίκασε να εκτίσει 40 χρόνια κάθειρξη για 117 εγκλήματα σε βάρος αυτοχθόνων της φυλής Ουαγιούου, διαπραχθέντα μεταξύ 2002 και 2006. Όμως η ποινή του θα μπορούσε να μειωθεί στα 8 χρόνια αν ο κ. Μανκούσο δεσμευτεί να πει την αλήθεια και να προσφέρει επανορθώσεις για τις βλάβες που προκάλεσε, δυνάμει νόμου για την απονομή δικαιοσύνη στις «ιδιαίτερες» περιπτώσεις των παραστρατιωτικών, που επέτρεψε τον αφοπλισμό και τη διάλυση των οργανώσεών τους με περίπου 30.000 μέλη το 2006, επί των ημερών του δεξιού προέδρου Άλβαρο Ουρίμπε (2002-2010).

Σύμφωνα με την εισαγγελία, την περίοδο που αφορούσε η δίκη, τάγματα της AUC «διέπραξαν δολοφονίες, εξαναγκαστικές εξαφανίσεις, εξαναγκαστικούς εκτοπισμούς» και άλλα εγκλήματα, εκτελώντας διαταγές του κ. Μανκούσο, στον νομό Λα Γουαχίρα (βόρεια), που συνορεύει με τη Βενεζουέλα.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν συνδικαλιστές, αυτόχθονες ηγέτες, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικοί.

Ο ισχυρότερος άλλοτε ηγέτης παραστρατιωτικών που απομένει στη ζωή, ο κ. Μανκούσο, απελάθηκε από τις ΗΠΑ στην Κολομβία τον Φεβρουάριο του 2024, αφού εξέτισε 16 χρόνια κάθειρξης στη χώρα αυτή· κατόπιν αφέθηκε ελεύθερος, τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς.

Γιος πλούσιας οικογένειας, θεωρείται πως ήταν ο υπ’ αριθμόν δύο στην ηγεσία των AUC, πίσω από τους αδελφούς Κάρλος και Φιδέλ Καστάνιο, που θεωρούνται νεκροί.

Ονομάστηκε από τον σοσιαλδημοκράτη πρόεδρο Γουστάβο Πέτρο «διαχειριστής» (μεσολαβητής) στην ειρηνευτική διαδικασία της κυβέρνησής του με ένοπλες οργανώσεις, συγκεκριμένα με την Clan del Golfo, το μεγαλύτερο καρτέλ των ναρκωτικών της Κολομβίας, που θεωρείται μετενσάρκωση των πρώην παραστρατιωτικών.

Για αυτό τον λόγο, ενδέχεται η φυλάκισή του να ανασταλεί.

Με βάση την απόφαση της δικαιοσύνης, ο Σαλβατόρε Μανκούσο υποχρεούται επίσης να προχωρήσει στην καταβολή προστίμου 14 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στον εμφύλιο πόλεμο που διαρκεί πάνω από έξι δεκαετίες στην Κολομβία ενεπλάκησαν αντάρτες της άκρας αριστεράς, παραστρατιωτικοί της άκρας δεξιάς, διακινητές ναρκωτικών, ο στρατός κι η αστυνομία. Τα θύματα ξεπέρασαν τα 10 εκατομμύρια ανθρώπους, ο αριθμός αυτός αφορά κυρίως τους εσωτερικά εκτοπισμένους, ενώ οι νεκροί ξεπέρασαν τους 450.000, κατά συντηρητικές εκτιμήσεις.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

