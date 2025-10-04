Οι αθλητικές μεταδόσεις 4/10/2025

Πλούσια αγωνιστική δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/10/2025)

08:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

09:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Ινδονησίας (Tissot Sprint)

10:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο

10:20 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Κροατία, SS1 Krasic – Sosice 1

11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

11:25 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Κροατία, SS2 Hartje – Stojdraga 1

11:45 ΕΡΤ2 Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός Α1 Basketball League Γυναικών

12:20 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Κροατία, SS3 Breganica – Smerovisce 1

13:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο

13:30 COSMOTE SPORT 6 HD Νούνο Μπόρζες – Στέφανος Τσιτσιπάς ATP Masters 1000

14:00 Action 24 Νίκη Βόλου – ΠΑΣ Γιάννινα Super League 2

14:00 ΕΡΤ2 Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός Ποδόσφαιρο γυναικών

14:30 Novasports Premier League Λιντς – Τότεναμ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Χαλ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Λεβάντε La Liga EA Sports

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Γκραν Πρι Σιγκαπούρης (Κατατακτήριες Δοκιμές)

16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Extreme E 2025 Desert X Prix (1ος Αγώνας)

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Πάρμα – Λέτσε Serie A

16:00 ΕΡΤ2 Κολοσσός – ΑΕΚ Basket League

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λάτσιο – Τορίνο Serie A

16:00 ΕΡΤ Sports 1 Καρδίτσα – Άρης Betsson Stoiximan GBL

16:30 Novasports Extra 1 Βέρντερ Βρέμης – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Άουγκσμπουργκ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Ντόρτμουντ – Λειψία Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ Premier League

17:00 Novasports 4HD Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Γουότφορντ – Όξφορντ EFL Championship

17:15 Novasports 1HD Τζιρόνα – Βαλένθια La Liga EA Sports

17:30 Novasports Start Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ Eredivisie

18:00 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Αστέρας Aktor Stoiximan Super League

18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φιλαδέλφεια 76ερς – Νιου Γιορκ Νικς NBA Global Games 2025

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Άρης Stoiximan Super League

18:15 ΕΡΤ2 Πανιώνιος ΓΣΣ – Άλιμος Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λειψία – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Κρεμονέζε Serie A

19:00 ΕΡΤ Sports 1 Ηρακλής – Προμηθέας Basket League

19:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Λίβερπουλ Premier League

19:30 Novasports Prime Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Μαγιόρκα La Liga EA Sports

19:30 ΕΡΤ2 Πανιώνιος – Περιστέρι Basket League

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Χαρτς – Χιμπέρνιαν Scottish Premiership

20:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League

21:00 Novasports 2HD Τσβόλε – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

21:30 Novasports Start Ντινάμο Δρέσδης – Καρλσρούη Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Κόμο Serie A

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Oktagon 2025 77 (Σλοβακία, Μπρατισλάβα)

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Σάντα Κλάρα Liga Portugal

 

