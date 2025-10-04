Euroleague: «Ισπανική υποχώρηση» για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, μεγάλη νίκη της Ζαλγκίρις επί της Φενέρ – Όλα τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία

Την ήττα γνώρισαν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο κλείσιμο της πρώτης «διαβολοβδομάδας» της φετινής διευρυμένης Euroleague. Μεγάλη νίκη επί της πρωταθλήτριας Ευρώπης σημείωσε η Ζαλγκίρις μέσα στο Κάουνας.

Αναλυτικά, στη 2η αγωνιστική της σεζόν 2025-26 στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2-3/10/2025)

2/10

Μπάγερν Μονάχου – Ερυθρός Αστέρας 97-88

Παρτιζάν – Αρμάνι Μιλάνο 80-78

Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 89-77

3/10

Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενερμπαχτσέ 84-81

Αναντολού Εφές – Χαποέλ Τελ Αβίβ 81-87

Μονακό – Ντουμπάι 103-81

Βιλερμπάν – Μπασκόνια 102-95

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 96-103

Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια 103-94

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί 94-101

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-0

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 2-0

Βαλένθια (Ισπανία) 2-0

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-1

Παναθηναϊκός 1-1

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 1-1

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 1-1

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 1-1

Ολυμπιακός 1-1

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 1-1

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-1

Παρτιζάν (Σερβία) 1-1

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1-1

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-1

Μονακό (Μονακό) 1-1

Παρί (Γαλλία) 1-1

Βιλερμπάν (Γαλλία) 1-1

Μπασκόνια (Ισπανία) 0-2

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-2

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-2