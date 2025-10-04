Euroleague: «Ισπανική υποχώρηση» για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, μεγάλη νίκη της Ζαλγκίρις επί της Φενέρ – Όλα τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία

Την ήττα γνώρισαν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο κλείσιμο της πρώτης «διαβολοβδομάδας» της φετινής διευρυμένης Euroleague. Μεγάλη νίκη επί της πρωταθλήτριας Ευρώπης σημείωσε η Ζαλγκίρις μέσα στο Κάουνας.
Αναλυτικά, στη 2η αγωνιστική της σεζόν 2025-26 στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2-3/10/2025)
2/10
Μπάγερν Μονάχου – Ερυθρός Αστέρας 97-88
Παρτιζάν – Αρμάνι Μιλάνο 80-78
Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 89-77
3/10
Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενερμπαχτσέ 84-81
Αναντολού Εφές – Χαποέλ Τελ Αβίβ 81-87
Μονακό – Ντουμπάι 103-81
Βιλερμπάν – Μπασκόνια 102-95
Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 96-103
Βαλένθια – Βίρτους Μπολόνια 103-94
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρί 94-101
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-0
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 2-0
Βαλένθια (Ισπανία) 2-0
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-1
Παναθηναϊκός 1-1
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 1-1
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 1-1
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 1-1
Ολυμπιακός 1-1
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 1-1
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-1
Παρτιζάν (Σερβία) 1-1
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1-1
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-1
Μονακό (Μονακό) 1-1
Παρί (Γαλλία) 1-1
Βιλερμπάν (Γαλλία) 1-1
Μπασκόνια (Ισπανία) 0-2
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-2
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-2