Οι αθλητικές μεταδόσεις 4/1/2026

Πλούσια δράση με αναμετρήσεις σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο και βόλεϊ περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/1/2026):

12:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αναντολού Εφές – Μερσίν Turkish Basketball Super League

13:00 ΕΡΤ Sports 1 Κολοσσός – Μαρούσι GBL

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης Betsson – Ολυμπιακός GBL

13:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Λάτσιο – Νάπολι Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπέρμιγχαμ – Κόβεντρι Sky Bet EFL Championship

14:30 Novasports Premier League Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

15:00 Novasports 1HD Σεβίλλη – Λεβάντε La Liga

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Φιορεντίνα – Κρεμονέζε Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός AKTOR – Καρδίτσα GBL

17:00 Novasports Premier League Φούλαμ – Λίβερπουλ Premier League

17:00 Novasports Prime Τότεναμ – Σάντερλαντ Premier League

17:00 Novasports Start Έβερτον – Μπρέντφορντ Premier League

17:00 Novasports 2HD Νιούκαστλ – Κρίσταλ Πάλας Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νόριτς – Στόουκ Sky Bet EFL Championship

17:15 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις La Liga

17:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρίο Άβε – Κάζα Πία Liga Portugal

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αρμάνι Μιλάνο – Ούντινε Lega Basket Serie A

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ελλάς Βερόνα – Τορίνο Serie A

19:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι Premier League

19:30 Novasports Start Αλαβές – Οβιέδο La Liga

19:30 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Τζιρόνα La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Μπεσίκτας – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ντάμακ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σάντα Κλάρα – Πόρτο Liga Portugal

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ντιτρόιτ Πίστονς NBA

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Βίρτους Μπολόνια – Τραπάνι Lega Basket

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νότια Αφρική – Καμερούν Κύπελλο Εθνών Αφρικής

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Ίντερ – Μπολόνια Serie A

22:00 Novasports Prime Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

22:00 Novasports 2HD Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Κάδιθ Ποδόσφαιρο

22:30 COSMOTE SPORT 2 HD Αλβέρκα – Φαμαλικάο Liga Portugal

