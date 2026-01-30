Οι αθλητικές μεταδόσεις 30/1/2026

Σύνοψη από το

  • Το ματς Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός για τη Euroleague και οι κληρώσεις σε Champions League και Europa League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα παρακολουθήσουν ζωντανά τις κληρώσεις των Playoffs του Champions League (13:00) και των Νοκ-άουτ Πλέι-Οφ του UEFA Europa League (14:00).
  • Το αναλυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος αναμετρήσεων από Euroleague, Bundesliga, Serie A, La Liga, Roshn Saudi League, Volley League Ανδρών και άλλα πρωταθλήματα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Το ματς Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός για τη Euroleague και οι κληρώσεις σε Champions League και Europa League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

13:00 COSMOTE SPORT 1 HD, Mega News Κλήρωση Playoffs Champions League

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Europa League, Νοκ-άουτ Πλέι-Οφ

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Μίλων Volley League Ανδρών

19:30 Novasports 2HD Μαγδεβούργο – Ανόβερο Bundesliga 2

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Κολόοντ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

20:30 Novasports 4HD Μονακό – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

21:00 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι Euroleague

21:30 Novasports 6HD Ρεάλ Σοσιεδάδ Β – Λας Πάλμας Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports 5HD Μπασκόνια – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:30 Novasports 3HD Κολωνία – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

21:45 Novasports Prime Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Τζένοα Serie A

22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Αλαβές La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπρίστολ Σίτι – Ντέρμπι Sky Bet EFL Championship

22:45 COSMOTE SPORT 7 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Μορεϊρένσε Liga Portugal

