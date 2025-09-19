Οι αθλητικές μεταδόσεις 19/9/2025

Η προσπάθεια της Ελίνας Τζένκο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου και το παιχνίδι του μπασκετικού Ολυμπιακού απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο για το Crete International Basketball Tournament, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/9/2025):

11:30 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αζερμπαϊτζάν, Practice 1 Μηχανοκίνητα

12:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ιλαγουάρα Χοκς – Φλαμένγκο FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη

12:15 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 7η Μέρα – Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

13:30 ΕΡΤ2 ακοντισμός γυναικών – προκριματικά – γκρουπ Α’ – Ελίνα Τζένγκο Στίβος

15:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ουτσουνομίγια Μπρεξ – Μάλαγα FIBA Intercontinental Cup Σιγκαπούρη

15:00 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 7η Μέρα – Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

15:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αζερμπαϊτζάν, Practice 2 Μηχανοκίνητα

15:00 ΕΡΤ2 ακοντισμός γυναικών – προκριματικά – γκρουπ Β’ – Ελίνα Τζένγκο Στίβος

18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας Crete International Basketball Tournament

19:30 Novasports Prime Αρμίνια Μπίλεφελντ – Γκρόιτερ Φιρτ Bundesliga 2

20:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο Crete International Basketball Tournament

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΠΑΟΚ – Ντέρμπι Στουντέντσκι FIBA Basketball Champions League

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Αχλί – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

21:30 Novasports Start Ντεπορτίβο Λα Κορούνια – Ουέσκα Β’ κατηγορία Ισπανίας

21:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Κάλιαρι Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μίντλεσμπρο – Γουέστ Μπρομ EFL Championship

22:00 Novasports Prime Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

22:15 COSMOTE SPORT 8 HD Ρίο Άβε – Πόρτο Liga Portugal

 

