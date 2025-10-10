Οι αθλητικές μεταδόσεις 10/10/2025

Αθλητικές μεταδόσεις

Το ματς Ολυμπιακός – Ντουμπάι για τη Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/10/2025):

10:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν

10:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Σαγκάη

13:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Σαγκάη

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν

17:00 Novasports Start Καζακστάν – Λιχτενστάιν UEFA World Cup Qualifiers

19:00 ΕΡΤ2 Γερμανία – Ελλάδα Προκριματικά Euro Κ21

20:45 Novasports 5HD Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:15 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Ντουμπάι Euroleague

21:30 Novasports 6HD Μπάγερν Μονάχου – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:30 Novasports 3HD Μπαρτσελόνα – Βαλένθια Euroleague

21:45 Novasports Premier League Βόρεια Ιρλανδία – Σλοβακία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Extra 3 Κόσοβο – Σλοβενία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Extra 2 Σουηδία – Ελβετία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Extra 1 Βέλγιο – Βόρεια Μακεδονία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Start Ισλανδία – Ουκρανία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 2HD Γερμανία – Λουξεμβούργο UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 1HD Γαλλία – Αζερμπαϊτζάν UEFA World Cup Qualifiers

