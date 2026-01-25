Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 25/1/2026.
Οι αθλητικές εφημερίδες 25/1/2026
6 ώρες πριν
Μινεσότα: Θύελλα αντιδράσεων στη Μινεάπολη μετά τον θάνατο του 37χρονου από την ICE – Διαδηλωτές στους δρόμους – Ενισχύεται το ενδεχόμενο ενός νέου Shutdown
8 ώρες πριν
NYT: Η εδαφική ακεραιότητα της Ευρώπης απειλείται από τον ιμπεριαλισμό των ΗΠΑ και της Ρωσίας – Τι έμαθαν οι Βρυξέλλες από την κρίση στη Γροιλανδία
8 ώρες πριν
Χαλάνδρι: Έσπασε το χέρι και το πόδι της η υπάλληλος των ΕΛΤΑ την οποία χτύπησε άνδρας με το ΙΧ του για ένα… δέμα – Θα υποβληθεί σε επέμβαση
8 ώρες πριν
Σέρρες: «Το περίμενα, απορώ πως άργησε και τόσο» είπε ο σύζυγος της καθηγήτριας που φίμωσε τον 13χρονο – Το παρελθόν της και όσα υποστήριξε στο δικαστήριο
7 ώρες πριν
Θανατηφόρο τροχαίο στην Πάτρα: Δύο νεκροί έπειτα από πρόσκρουση αυτοκινήτου σε κολώνα – Δείτε φωτογραφίες
30 λεπτά πριν
Αφυδάτωση: 6 προειδοποιητικά σημάδια ότι δεν πίνετε αρκετό νερό – Τι συμβουλεύει γιατρός
3 ώρες πριν
Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026: Τοξότες, κάθε βήμα που κάνετε ανοίγει νέες πόρτες
7 ώρες πριν
Λύθηκε μυστήριο 2.300 ετών: Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα μίας αινιγματικής μορφής σε αρχαία πόλη της Θράκης – Ποιος ήταν ο Επιμένης
24 λεπτά πριν
15 λεπτά πριν