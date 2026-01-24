Οι αθλητικές εφημερίδες 24/1/2026 Enikos Newsroom 05:43, Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026 Media Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 24/1/2026. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ολυμπιακός: Το συνολικό μπάτζετ των «ερυθρόλευκων» μετά την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ

EuroLeague: Μεγάλη ανατροπή και έκπληξη «δώρο» στον Ολυμπιακό από την Παρτιζαν που νίκησε τη Χάποελ – Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία

Παναθηναϊκός: «Κλείνει» μέσα στο Σαββατοκύριακο τον Νοτιοαφρικανό Σαμουκέλε Καμπίνι από τη Μόλντε

Άμπου Ντάμπι: Συνεχίζονται οι τριμερείς συνομιλίες ΗΠΑ – Ρωσίας – Ουκρανίας – Το Κρεμλίνο διατηρεί τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις για το ουκρανικό έδαφος

Ανεμοστρόβιλοι: Νέα μετεωρολογική απειλή ή απλώς καταγράφονται περισσότερο; – Ειδικός μιλά για τη συχνότητά τους, τις «κόκκινες» περιοχές και την ετοιμότητα της χώρας

Οι αλλαγές στη θητεία, οι νέες ΕΣΣΟ και ο σύγχρονος μαχητής – Τι αλλάζει στην εκπαίδευση

Φως στο Τούνελ: Συγκλονίζει η μητέρα της 16χρονης Λόρας – «Είσαι η ζωή μας – Δώσε ένα σημάδι ότι είσαι καλά»

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 1% των ανθρώπων θα βρει το κοτόπουλο σε 9 δευτερόλεπτα

Eμμηνόπαυση: Τα 2 θρεπτικά συστατικά που βοηθούν στην καθυστέρησή της, σύμφωνα με μελέτη

Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026: Καρκίνοι, δείτε τι μπορείτε να πετύχετε αν δεν προσπαθείτε μόνοι σας

Παράξενο μέταλλο από άλλον πλανήτη εντοπίστηκε σε κρυμμένο αρχαίο θησαυρό 3.000 ετών

Ο Τζέιμς Μποντ «ζει» στη Θεσσαλονίκη: Η εντυπωσιακή συλλογή του λάτρη του «007» – Φτιάχνει ρέπλικες που έχουν φτάσει μέχρι την άλλη άκρη της γης

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Επιστρέφει με νέα επεισόδια το Σάββατο 31 Ιανουαρίου – Ένα καλά κρυμμένο μυστικό έρχεται στο φως

Η ταινία τρόμου με τα «καταραμένα αντικείμενα» που «κόβει» την ανάσα – Η απόλυτη κινηματογραφική πρόταση για τους λάτρεις των θρίλερ

Αυστραλία: Πέθανε ο 12χρονος Νίκο που δέχτηκε επίθεση από καρχαρία στο Σίδνεϊ

Ποια γυμναστική κάνει ο Sylvester Stallone στα 79 του – «Νιώθω έτοιμος να αντιμετωπίσω κάθε πρόκληση»

7 tips της Martha Stewart για μακροζωία: «Είναι εύκολο να φαίνεστε και να νιώθετε νεότεροι»

Πληρωμές με IRIS: Έρχονται νέες αλλαγές στις συναλλαγές – Τι εξετάζει η ΔΙΑΣ

Συντάξεις: Τι αναδρομικά θα πληρωθούν το 2026

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας

07:27 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Οι αθλητικές μεταδόσεις 24/1/2026
Tα τρία ματς που ανοίγουν την αυλαία της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, ...

07:00 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! 18:02 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Θανάσης Λάλας: «Ήμουν 186 κιλά και τώρα είμαι κάτω από τα 100 – Στο Τόκιο δεν μπορούσα να βρω να αγοράσω ρούχα»
Για τα πολλά κιλά που έχασε μίλησε ο Θανάσης Λάλας στην εκπομπή «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγ...

12:55 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Η Γη της Ελιάς: Ο Μανώλης φτάνει στα άκρα για να προστατεύσει τη Δάφνη και το παιδί της
Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 12 λεπτά πριν HOTΕΛ ΕΛVIRA: Επιστρέφει με νέα επεισόδια το Σάββατο 31... 14 λεπτά πριν Η ταινία τρόμου με τα «καταραμένα αντικείμενα» που... 20 λεπτά πριν Αυστραλία: Πέθανε ο 12χρονος Νίκο που δέχτηκε επίθεση... 28 λεπτά πριν Παράξενο μέταλλο από άλλον πλανήτη εντοπίστηκε σε... 34 λεπτά πριν Ουκρανία: Νέες φονικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές,... 41 λεπτά πριν Ανεμοστρόβιλοι: Νέα μετεωρολογική απειλή ή απλώς... 41 λεπτά πριν e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 30... 49 λεπτά πριν Νέα Ζηλανδία: Δεν υπάρχουν επιζώντες από την... 51 λεπτά πριν Άμπου Ντάμπι: Συνεχίζονται οι τριμερείς συνομιλίες... Πληρωμές με IRIS: Έρχονται νέες αλλαγές στις συναλλαγές – Τι εξετάζει η ΔΙΑΣ

Συντάξεις: Τι αναδρομικά θα πληρωθούν το 2026

Γεωγραφική ένδειξη για τα χειροτεχνικά προϊόντα: Τι αλλάζει με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό

«Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ: Πάνω από 300 επιχειρήσεις, με περισσότερες από 8.000 ευκαιρίες απασχόλησης-Τι δήλωσε η Κεραμέως

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 16 θέσεις στο δημόσιο: Μπείτε εδώ για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα-Ποιους αφορά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι