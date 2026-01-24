EuroLeague: Μεγάλη ανατροπή και έκπληξη «δώρο» στον Ολυμπιακό από την Παρτιζαν που νίκησε τη Χάποελ – Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία

EuroLeague: Μεγάλη ανατροπή και έκπληξη «δώρο» στον Ολυμπιακό από την Παρτιζαν που νίκησε τη Χάποελ – Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία

Oλοκληρώθηκε η 24η αγωνιστική της EuroLeague με την ανατροπή- έκπληξη από την Παρτίζαν που νίκησε 104-101 τη Χάποελ Τελ Αβίβ να κλέβει την παράσταση ρίχνοντας ιδανικά την αυλαία και κάνοντας… δωράκι στον Ολυμπιακό που κοιτάει προς την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Μπάσκετ-Euroleague: Στην 4άδα ο Ολυμπιακός – Ισοβαθμεί στην 8η θέση ο Παναθηναϊκός – Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 24ης αγωνιστικής

Σε ένα συναρπαστικό ματς, όπου η Χάποελ βρέθηκε να προηγείται μέχρι και 27 πόντους, η Παρτίζαν τα… έδωσε όλα και κέρδισε στην παράταση με 104-101. Το σύνολο του Πεναρόγια, πραγματοποίησε μια μυθική ανατροπή, αλλάζοντας τελείως την εικόνα της στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε έτσι να πανηγυρίσει την 8η νίκη της και τη δεύτερη συνεχόμενη στη διοργάνωση.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής στη Eurolegue:

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου

  • Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Ολυμπιακός 68-74
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Παναθηναϊκός 75-71
  • Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Βαλένθια (Ισπανία) 93-89
  • Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 82-86
  • Παρί (Γαλλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 79-99
  • Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μονακό (Μονακό) 90-78

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου

  • Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 84-71
  • Βιλερμπάν (Γαλλία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 91-98
  • Παρτιζάν (Σερβία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 104-101 – παρ. (88-88κ.α.)
  • Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 93-102

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-7
  2. Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 16-7
  3. Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-8
  4. Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 16-8
  5. Ολυμπιακός 15-8
  6. Μονακό (Μονακό) 15-9
  7. Βαλένθια (Ισπανία) 15-9
  8. Παναθηναϊκός 14-10
  9. Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 14-10
  10. Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 14-10
  11. Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-13
  12. Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-13
  13. Ντουμπάι (ΗΑΕ) 11-13
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 10-14
  15. Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 9-15
  16. Μπασκόνια (Ισπανία) 8-16
  17. Παρτιζάν (Σερβία) 8-16
  18. Παρί (Γαλλία) 7-16
  19. Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-18
  20. Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-18

