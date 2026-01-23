Μπάσκετ-Euroleague: Στην 4άδα ο Ολυμπιακός – Ισοβαθμεί στην 8η θέση ο Παναθηναϊκός – Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 24ης αγωνιστικής

Καθώς ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν κατάφερε να επικρατήσει της Μακάμπι, ισοβαθμεί πλέον στην 8η θέση μαζί με τη Ζαλγκίρις, ενώ ο Ολυμπιακός που νωρίτερα επιβλήθηκε 74-68 της Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας της Euroleague στο μπάσκετ.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της EUROLEAGUE 24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22-23/1):

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου

Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Ολυμπιακός 68-74

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Παναθηναϊκός 75-71

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Βαλένθια (Ισπανία) 93-89

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 82-86

Παρί (Γαλλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 79-99

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μονακό (Μονακό) 90-78

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Μπασκόνια (Ισπανία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Παρτιζάν (Σερβία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ