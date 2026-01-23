Μπάσκετ-Euroleague: Στην 4άδα ο Ολυμπιακός – Ισοβαθμεί στην 8η θέση ο Παναθηναϊκός – Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 24ης αγωνιστικής

Σύνοψη από το

  • Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 74-68 της Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, εξασφαλίζοντας θέση στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας της Euroleague.
  • Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν κατάφερε να επικρατήσει της Μακάμπι, με αποτέλεσμα να ισοβαθμεί στην 8η θέση μαζί με τη Ζαλγίρις.
  • Δείτε αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής της Euroleague και την επικαιροποιημένη βαθμολογία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Μπάσκετ-Euroleague: Στην 4άδα ο Ολυμπιακός – Ισοβαθμεί στην 8η θέση ο Παναθηναϊκός – Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 24ης αγωνιστικής

Καθώς ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν κατάφερε να επικρατήσει της Μακάμπι, ισοβαθμεί πλέον στην 8η θέση μαζί με τη Ζαλγκίρις, ενώ ο Ολυμπιακός που νωρίτερα επιβλήθηκε 74-68 της Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας της Euroleague στο μπάσκετ.

Aταμάν για τις αποδοκιμασίες που δέχτηκε στο Ισραήλ: «Ήρθα, θα ξαναέρθω εδώ, δεν με νοιάζει τίποτα»

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της EUROLEAGUE 24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22-23/1):

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου

  • Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Ολυμπιακός 68-74
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Παναθηναϊκός 75-71
  • Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Βαλένθια (Ισπανία) 93-89
  • Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 82-86
  • Παρί (Γαλλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 79-99
  • Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μονακό (Μονακό) 90-78
  • Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου
  • Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Μπασκόνια (Ισπανία)
  • Βιλερμπάν (Γαλλία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
  • Παρτιζάν (Σερβία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
  • Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-6
  2. Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-8
  3. Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 15-7
  4. Ολυμπιακός 15-8
  5. Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 15-8
  6. Μονακό (Μονακό) 15-9
  7. Βαλένθια (Ισπανία) 15-9
  8. Παναθηναϊκός 14-10
  9. Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 14-10
  10. Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 13-10
  11. Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-12
  12. Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-13
  13. Ντουμπάι (ΗΑΕ) 11-13
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 10-14
  15. Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 9-15
  16. Μπασκόνια (Ισπανία) 8-15
  17. Παρί (Γαλλία) 7-16
  18. Παρτιζάν (Σερβία) 7-16
  19. Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-17
  20. Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-18

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2 «ενοχλητικές» συνήθειες που αποκαλύπτουν ότι κάποιος είναι υπερβολικά ευφυής

Γρίπη: 613 νέες εισαγωγές, 23 νέα σοβαρά κρούσματα σε ΜΕΘ και 7 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Νέα έρευνα EY αποκαλύπτει πόσοι treasurers χρησιμοποιούν ήδη Τεχνητή Νοημοσύνη στις διαδικασίες τους

Έρχεται νομοσχέδιο για τις «ιστορίες καθημερινής τρέλας» στο Δημόσιο – Ο Χατζηδάκης αποκάλυψε τι θα περιλαμβάνει

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
01:34 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Europa League: Προκρίθηκαν στους «16», Λιόν και Άστον Βίλα – Aναλυτικά η βαθμολογία

Λιόν και Άστον Βίλα με τα «διπλά» που πέτυχαν με το ίδιο σκορ (1-0) απέναντι σε Γιανγκ Μπόις κ...
00:32 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Βαθμολογία UEFA: Στην 11η θέση η Ελλάδα μετά τα θετικά αποτελέσματα – Περάσαμε την Πολωνία

Τα θετικά αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές μάχες που έδωσαν αυτήν την εβδομάδ...
00:14 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1: Με «κεραυνό» του Ζαρουρί προκρίθηκε στα πλέι οφ για τους «16»

Με ένα σουτ-«κεραυνό» του Ζαρουρί στο 86′ ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τη Φερεντ...
23:39 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

ΣΕΓΑΣ για τις εικόνες ντροπής στο προπονητήριο του ΟΑΚΑ: «Ο κόμπος έφτασε στο χτένι»

Ανακοίνωση εξέδωσε την Πέμπτη (22/1) ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων σχε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι