Μπάσκετ-Euroleague: Στην 4άδα ο Ολυμπιακός – Ισοβαθμεί στην 8η θέση ο Παναθηναϊκός – Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 24ης αγωνιστικής

Καθώς ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν κατάφερε να επικρατήσει της Μακάμπι, ισοβαθμεί πλέον στην 8η θέση μαζί με τη Ζαλγκίρις, ενώ ο Ολυμπιακός που νωρίτερα επιβλήθηκε 74-68 της Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας της Euroleague στο μπάσκετ.
Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της EUROLEAGUE 24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22-23/1):
Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου
- Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Ολυμπιακός 68-74
- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Παναθηναϊκός 75-71
- Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Βαλένθια (Ισπανία) 93-89
- Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 82-86
- Παρί (Γαλλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 79-99
- Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μονακό (Μονακό) 90-78
- Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου
- Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Μπασκόνια (Ισπανία)
- Βιλερμπάν (Γαλλία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
- Παρτιζάν (Σερβία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
- Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-6
- Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 16-8
- Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 15-7
- Ολυμπιακός 15-8
- Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 15-8
- Μονακό (Μονακό) 15-9
- Βαλένθια (Ισπανία) 15-9
- Παναθηναϊκός 14-10
- Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 14-10
- Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 13-10
- Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-12
- Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-13
- Ντουμπάι (ΗΑΕ) 11-13
- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 10-14
- Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 9-15
- Μπασκόνια (Ισπανία) 8-15
- Παρί (Γαλλία) 7-16
- Παρτιζάν (Σερβία) 7-16
- Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-17
- Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-18