Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Στο τελικό η Σερβία – Κέρδισε την Ιταλία με 17-13 – Οι «σκουάντρα ατζούρα» θα αντιμετωπίσουν την Εθνική μας στον μικρό τελικό

Σύνοψη από το

  • Η Σερβία προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης ανδρών, επικρατώντας με 17-13 της Ιταλίας στον δεύτερο ημιτελικό της βραδιάς.
  • Η Ιταλία θα βρεθεί αντιμέτωπη με την εθνική μας ομάδα την Κυριακή στις 18:00, διεκδικώντας το χάλκινο μετάλλιο.
  • Οι «πλάβι» είχαν μια σημαντική απώλεια, καθώς ο Νίκολα Γιάκσιτς αποβλήθηκε με αντικατάσταση και είναι πολύ πιθανό να χάσει τον τελικό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Η Σερβία προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης ανδρών, που διεξάγεται στο Βελιγράδι, επικρατώντας με 17-13 της Ιταλίας στον δεύτερο ημιτελικό της βραδιάς. Οι διοργανωτές επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά, έδειξαν την ανωτερότητά τους και πήραν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (25/1, 21:30), όπου θα αντιμετωπίσουν την Ουγγαρία.

Από την άλλη, η Ιταλία του Σάντρο Καμπάνια, που αγωνίστηκε με ανανεωμένο ρόστερ, θα βρεθεί αντιμέτωπη με την εθνική μας ομάδα, την Κυριακή στις 18:00, διεκδικώντας το χάλκινο μετάλλιο. Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί ήδη στη Β΄ φάση της διοργάνωσης, την περασμένη Δευτέρα (19/1), όταν η «γαλανόλευκη» είχε επικρατήσει με 15-13.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι «πλάβι» είχαν μια σημαντική απώλεια στον αποψινό ημιτελικό, καθώς ο Νίκολα Γιάκσιτς αποβλήθηκε με αντικατάσταση στο δεύτερο οκτάλεπτο και είναι πολύ πιθανό να χάσει τον τελικό.

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 4-4, 6-3, 2-3
ΣΕΡΒΙΑ: Μάντιτς 4, Στρ. Ράσοβιτς 4, Λάζιτς 2, Βίτσο 2, Τσουκ, Ν. Γιάκσιτς, Ντέντοβιτς, Β. Ράσοβιτς, Μαρτίνοβιτς
ΙΤΑΛΙΑ: Φερέρο 3, Ιόκι Γκράτα 3, Κοντέμι 3, Ντι Σόμα, Τζιανάτσα, Μπρούνι, Μπαλτζαρίνι

