Ολυμπιακός: Το συνολικό μπάτζετ των «ερυθρόλευκων» μετά την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ

  Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε ακόμη μία εντυπωσιακή κίνηση, αποκτώντας τον Κόρι Τζόσεφ. Ο Τζόσεφ θα λάβει 500.000 ευρώ έως το τέλος της σεζόν 2025.
  Συνολικά, το αγωνιστικό μπάτζετ του Ολυμπιακού ξεπερνά τα 23 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας τα 23,25 εκατ., χωρίς να υπολογίζονται τα περίπου 2 εκατομμύρια του Γιώργου Μπαρτζώκα και των συνεργατών του.
  Η νέα αυτή οικονομική υπέρβαση αποδεικνύει πως οι Αγγελόπουλοι έχουν βάλει στόχο να οδηγήσουν τον Ολυμπιακό ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας ότι η ομάδα του Πειραιά παραμένει σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε ακόμη μία εντυπωσιακή κίνηση, αποκτώντας τον Κόρι Τζόσεφ. Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι άνοιξαν για άλλη μια φορά την… κάνουλα των επενδύσεων, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το ήδη υψηλό μπάτζετ της ομάδας του Πειραιά.

Ο Τζόσεφ θα λάβει 500.000 ευρώ έως το τέλος της σεζόν 2025, προσθέτοντας εμπειρία και βάθος στο ρόστερ. Πρόκειται για την τέταρτη μεταγραφή του Ολυμπιακού μέσα στη χρονιά, καθώς είχαν προηγηθεί οι Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις και Ταϊρίκ Τζόουνς, ενισχύοντας σημαντικά την περιφερειακή γραμμή.

Την ίδια ώρα, «τρέχουν» κανονικά τα συμβόλαια των Κίναν Έβανς και Μουσταφά Φαλ, συνολικού κόστους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, οι αδελφοί Αγγελόπουλοι έχουν ήδη αποδείξει την οικονομική τους συνέπεια και διάθεση για επένδυση, καθώς στο πρόσφατο παρελθόν πρόσφεραν από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην Ευρώπη —όπως εκείνα του Σάσα Βεζένκοβ με 3,7 εκατομμύρια δολάρια και του Εβάν Φουρνιέ, που θα αμειφθεί με 3 εκατομμύρια βάσει του νέου του συμβολαίου.

Συνολικά, το αγωνιστικό μπάτζετ του Ολυμπιακού ξεπερνά τα 23 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας τα 23,25 εκατ., χωρίς να υπολογίζονται τα περίπου 2 εκατομμύρια του Γιώργου Μπαρτζώκα και των συνεργατών του, ούτε και τα μπόνους των συμβολαίων.

Η νέα αυτή οικονομική υπέρβαση αποδεικνύει πως οι Αγγελόπουλοι έχουν βάλει στόχο να οδηγήσουν τον Ολυμπιακό ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, όπως συνέβη το 1997, το 2012 και το 2013, επιβεβαιώνοντας ότι η ομάδα του Πειραιά παραμένει σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Αναλυτικά τα συμβόλαια των παικτών του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2025-2026:

Παίκτης Συμβόλαιο (εκ. €)
Τόμας Γουόκαπ 1,20
Φρανκ Νιλικίνα 0,70
Κίναν Έβανς 1,00
Γιαννούλης Λαρεντζάκης 0,50
Μόντε Μόρις 0,90
Κόρι Τζόσεφ 0,50
Όμηρος Νετζήπογλου 0,25
Τάιλερ Ντόρσεϊ 1,50
Σακίλ ΜακΚίσικ 0,50
Τάισον Γουόρντ 0,90
Σάσα Βεζένκοβ 3,70
Κώστας Παπανικολάου 1,00
Άλεκ Πίτερς 1,20
Εβάν Φουρνιέ 3,00
Νίκολα Μιλουτίνοφ 2,30
Μουσταφά Φαλ 1,70
Ντόντα Χολ 0,80
Ταϊρίκ Τζόουνς 0,60
Σύνολο 23,25

