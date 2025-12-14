Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 14/12/2025.
Οι αθλητικές εφημερίδες 14/12/2025
8 ώρες πριν
Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Δεν πάνε στο Μαξίμου, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις – Ποια είναι τα αιτήματά τους
27 λεπτά πριν
ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση στο πανεπιστήμιο Μπράουν του Ρόουντ Άιλαντ – Δύο νεκροί και εννέα τραυματίες, ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη
35 λεπτά πριν
Θανατηφόρο τροχαίο στον Κολωνό: Νεκρός αναβάτης μηχανής έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο
7 ώρες πριν
Διατλαντικό ρήγμα: Οι σχέσεις ΗΠΑ – Ευρώπης επιδεινώνονται λόγω του νέου δόγματος Τραμπ και της πίεσης που ασκεί στην Ουκρανία
7 ώρες πριν
ΟΠΕΚΕΠΕ-Κρήτη: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις – Τα ΚΥΔ, οι ψευδείς αιτήσεις και τα… «βράχια της Νορμανδίας»
43 λεπτά πριν
Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχετε παρατηρητικότητα ντετέκτιβ, θα βρείτε τον αριθμό «6» σε 5 δευτερόλεπτα
58 λεπτά πριν
Σπλαχνικό λίπος: Γιατρός του Χάρβαρντ αποκαλύπτει 7 τροφές που βοηθούν στη μείωσή του με φυσικό τρόπο
1 ώρα πριν
Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου: Παρθένοι, αφιερώστε χρόνο για να καταλάβετε καλύτερα τα συναισθήματα
1 λεπτό πριν
ΗΠΑ: Οι Αρχές δημοσιοποίησαν βίντεο με τον ύποπτο της ένοπλης επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν
4 λεπτά πριν
11 λεπτά πριν