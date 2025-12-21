Ο Δικαστής: Στα χέρια της Αστυνομίας βίντεο, που ανατρέπει όλα τα δεδομένα – Στενεύει ο κλοιός γύρω από τον Δικαστή

Καταιγιστικές εξελίξεις στο τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς της σειράς “Ο Δικαστής” απόψε στις 21:45 στον Αντ1.

Ο Τάσος οδηγείται στη φυλακή και βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν εφιάλτη: στο ίδιο σωφρονιστικό κατάστημα κρατείται και ο γιος του Σταβέρη, έτοιμος να εκδικηθεί.

Ο Πέτρος προσπαθεί απεγνωσμένα να τον προστατέψει, ενώ ο Άλκης λυγίζει κάτω από τις τύψεις.

Την ίδια στιγμή, ο Δράκος κινεί τα νήματα μέσα κι έξω από τη φυλακή, ενώ η Κλέλια και ο Πέτρος έρχονται πιο κοντά από ποτέ, υπό το βλέμμα κάποιου που τους παρακολουθεί.

Από την άλλη, η Λέττα ανακαλύπτει τη φωτογραφία που μπορεί να αλλάξει τα πάντα και ο κλοιός γύρω από τον Δικαστή αρχίζει να στενεύει.

Δείτε το Trailer: 

Δείτε απόσπασμα επεισοδίου 

 

