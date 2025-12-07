Ο Δικαστής: Ο Άλκης αποφασίζει να παραδοθεί – Τι θα δούμε απόψε

Η δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», έρχεται απόψε στις 21:45 στον Αντ1.

Η Κλέλια ζητά από τον Δικαστή να τη στηρίξει στη δίκη του Τάσου και επιμένει να είναι η συνήγορός του, γι’ αυτό και εκείνος μεσολαβεί, ώστε να τα βρουν με τον Νώντα.

Παράλληλα, ο Άλκης, που νιώθει τύψεις για την τροπή που πήραν οι εξελίξεις στην υπόθεση, αποφασίζει να μιλήσει στην Κλέλια.

Κι ενώ μετά τη δίκη ο Μανώλης και η Αθηνά πολιορκούνται από τους δημοσιογράφους, ο Άλκης, παλεύοντας με τις ενοχές του, τσακώνεται με τη Φραντζέσκα και περιπλανιέται στους δρόμους πριν καταλήξει στα δικαστήρια, όπου και εμφανίζεται ξαφνικά, έτοιμος να παραδοθεί.

Δείτε το Trailer