Ο Δικαστής: Ο Άλκης αποφασίζει να παραδοθεί – Τι θα δούμε απόψε

Σύνοψη από το

  • Η δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», έρχεται απόψε στις 21:45 στον Αντ1.
  • Η Κλέλια ζητά από τον Δικαστή να τη στηρίξει στη δίκη του Τάσου και επιμένει να είναι η συνήγορός του.
  • Ο Άλκης, παλεύοντας με τις ενοχές του, εμφανίζεται ξαφνικά στα δικαστήρια, έτοιμος να παραδοθεί.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Νάντια Ρηγάτου

Media

Ο Δικαστής: Ο Άλκης αποφασίζει να παραδοθεί – Τι θα δούμε απόψε

Η δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ  «Your Honor», έρχεται απόψε στις 21:45 στον Αντ1.

 Η Κλέλια ζητά από τον Δικαστή να τη στηρίξει στη δίκη του Τάσου και επιμένει να είναι η συνήγορός του, γι’ αυτό και εκείνος μεσολαβεί, ώστε να τα βρουν με τον Νώντα.

Παράλληλα, ο Άλκης, που νιώθει τύψεις για την τροπή που πήραν οι εξελίξεις στην υπόθεση, αποφασίζει να μιλήσει στην Κλέλια.

Κι ενώ μετά τη δίκη ο Μανώλης και η Αθηνά πολιορκούνται από τους δημοσιογράφους, ο Άλκης, παλεύοντας με τις ενοχές του, τσακώνεται με τη Φραντζέσκα και περιπλανιέται στους δρόμους πριν καταλήξει στα δικαστήρια, όπου και εμφανίζεται ξαφνικά, έτοιμος να παραδοθεί.

Δείτε το Trailer

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Διαβήτης: Πότε μπορεί η μειωμένη χοληστερίνη να αυξήσει τον κίνδυνο – Τι ρόλο παίζουν οι στατίνες

Αιωνόβιος Ιάπωνας σεφ αποκαλύπτει το «καλύτερο φάρμακο» για τη μακροζωία – Δεν είναι το σούσι

Έλληνες πολεοδόμοι: Ποιες είναι οι προτεραιότητες για τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό της χώρας

Στις κορυφαίες επιλογές των διεθνών επενδυτών και το 2026 η Ελλάδα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:21 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Η Realnews στο www.pressreader.com

Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού,  του tablet και του υπολογι...
10:53 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Σήμερα με τη Realnews: Σκάναρε & κέρδισε με το padu app

Σκάναρε και κέρδισε στη στιγμή επώνυμη δωροεπιταγή ή 200 πόντους αξίας 6€ για αγορές από επώνυ...
09:48 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Η Αλεξάνδρα αιχμάλωτη µαζί µε τον Στελάρα – Θα καταφέρουν να ξεφύγουν;

Η πρόταση του Γρηγόρη στην Αγγελική ανατρέπει τα δεδομένα στα επόμενα επεισόδια της σειράς ...
09:26 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Σήμερα με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τα πολυκαταστήματα Factory Outlet. H προσφορά...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»