Νίκος Χατζηνικολάου: Το σχόλιο για τις Νομικές Σχολές των μη κρατικών πανεπιστημίων – «Συνδικαλιστές και φοιτητές θα ελέγχουν την αξιοπιστία ενός ξένου Ιδρύματος;»

Στο θέμα των ιδιωτικών Πανεπιστημίων και την εφαρμογή της νέας μεταρρύθμισης αναφέρθηκε από το μικρόφωνο του Realfm 97,8 ο Νίκος Χατζηνικολάου.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Νίκος Χατζηνικολάου:

«Εκεί στο υπουργείο Παιδείας δυναμώστε λιγάκι τα ραδιόφωνα και στο Μέγαρο Μαξίμου γιατί το θέμα που θα θίξω νομίζω ότι απαιτεί την παρέμβαση πλέον εδώ που φτάσαμε του ίδιου του Πρωθυπουργού. Έχουμε λάβει εκατοντάδες mails από γονείς, από υποψηφίους σπουδαστές εδώ στο στούντιο του Realfm που αφορούν στην υπόθεση των λεγόμενων ιδιωτικών Πανεπιστημίων, των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπως τα λέει ο νόμος. Η κυβέρνηση με πρωτοβουλία του σημερινού υπουργού Οικονομικών, τότε υπουργού Παιδείας του κ. Πιερρακάκη θέσπισε και ψήφισε στη Βουλή έναν νόμο, μεταρρυθμιστικό νόμο για τη δημιουργία και λειτουργία των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, των λεγόμενων Μη Κρατικών Μη Κερδοσκοπικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Η κυβέρνηση επέμεινε σε αυτή τη μεταρρύθμιση παρά τις κάποιες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση καθότι ήμασταν μέχρι τώρα η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που δεν επέτρεπε την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Υπάρχουν βέβαια ιδιωτικά σχολεία στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γιατί λοιπόν να μην υπάρχουν και ιδιωτικά τριτοβάθμια Ιδρύματα;

Η αρμοδιότητα για την αδειοδότηση και λειτουργία των νέων αυτών Ιδρυμάτων ανατέθηκε στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) με πρόεδρο έναν πρώην πρύτανη, τον πρώην πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κ. Περικλή Μήτκα. Από εκεί και κάτω αρχίζει μία αλυσίδα από περίεργες ρυθμίσεις και περίεργες εξελίξεις.

Η κατάθεση των φακέλων από την πλευρά των ενδιαφερόμενων ολοκληρώθηκε στο τέλος Μαρτίου του ’25, πριν από μερικούς μήνες. Για να λειτουργήσουν υποτίθεται τα όποια Ιδρύματα αδειοδοτηθούν στο τέλος Σεπτεμβρίου του ’25. Ξέρετε πότε ανακοινώθηκαν οι άδειες λειτουργίας των Ιδρυμάτων των οποίων η λειτουργία εγκρίθηκε; Τέλος Αυγούστου, για να λειτουργήσουν Σεπτέμβριο. Τώρα παράλληλα με την αδειοδότηση έπρεπε να εγκριθούν και τα προγράμματα σπουδών των συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Ξέρετε πού βρισκόμαστε σήμερα; Το πρόγραμμα της Νομικής, για παράδειγμα, είναι ακόμη στον αέρα και είμαστε ήδη στις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου, ενώ υποτίθεται ότι τα Ιδρύματα λειτουργούν από τον Σεπτέμβριο.

Το πλέον περίεργο στην περίπτωση της Νομικής; Στις Επιτροπές Ελέγχου για την έγκριση της ειδικότητας της Νομικής η ΕΘΑΑΕ, η Εθνική Αρχή, τοποθέτησε εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων, δηλαδή του συνδικαλιστικού οργάνου των δικηγόρων και εκπροσώπους φοιτητών από τις Νομικές των δύο δημοσίων Πανεπιστημίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Για να καταλάβω, οι συνδικαλιστές, οι συνδικαλιστές δικηγόροι ή οι εκπρόσωποι των φοιτητικών παρατάξεων του δημόσιου Πανεπιστημίου, της Νομικής της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, θα ελέγχουν το αλλοδαπό Πανεπιστήμιο, το αλλοδαπό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα; Όχι κάποια Επιτροπή προσωπικοτήτων; Οι συνδικαλιστές θα ελέγχουν την καταξίωση και την αξιοπιστία ενός ξένου Ιδρύματος το οποίο στη χώρα του λειτουργεί επί δεκάδες χρόνια; Οι συνδικαλιστές θα κρίνουν; Περίεργα πράγματα από την Εθνική Αρχή και τον πρόεδρο της, τον κύριο Μήτκα.

Το χειρότερο είναι ότι σε όλα αυτά δεν αντιδρά κανείς. Κινδυνεύει η μεταρρύθμιση, όπως λένε στα γήπεδα, ‘να πάει… κουβά’. Ο μεταρρυθμιστικός νόμος Μητσοτάκη – Πιερρακάκη θα κριθεί από τους συνδικαλιστές, από τους εκπροσώπους των φοιτητικών παρατάξεων; Δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω.

Μήπως κάποιοι και εν προκειμένω η Εθνική Αρχή και ο πρόεδρός της ο κ. Μήτκας έχουν επιλέξει να ακυρώσουν ή να ευτελίσουν μία μεταρρύθμιση για την οποία μιλούσαμε επί δεκαετίες. Την ανέμενε η κοινωνία, ανεξάρτητα αν κάποιοι συμφωνούν ή διαφωνούν με τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Όλες οι δημοσκοπήσεις, όλα αυτά τα χρόνια έδειχναν ότι η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών ήθελε να γίνει αυτή η μεταρρύθμιση. Μήπως είναι η ώρα να παρέμβει ο Πρωθυπουργός; Μήπως είναι η ώρα κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη να προστατεύσετε τη νομοθετική σας ρύθμιση, τον νόμο σας;».