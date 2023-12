Νetflix: «Η κοινωνία του χιονιού» ξυπνά φρικιαστικές μνήμες επιζώντα ανθρωποφάγου – «Ο καθένας κατανάλωσε το κομμάτι του όταν ήταν έτοιμος»

Ένας επιζών από την αεροπορική τραγωδία στις Άνδεις το 1972 δήλωσε ότι η επερχόμενη ταινία του Netflix, «Η Κοινωνία του Χιονιού», του ξύπνησε μνήμες από το μαρτύριο που έζησε πριν από 50 χρόνια. «Βυθίστηκα ξανά σε εκείνο το μέρος. Ήμουν ξανά μέσα στην άτρακτο» ανέφερε ο Dr. Roberto Canessa σε συνέντευξή του στο Today.

Το 1972, ο Canessa ήταν ένας 19χρονος φοιτητής ιατρικής, όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε ο ίδιος και οι συμπαίκτες του σε ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης συνετρίβη καθώς κατευθύνονταν προς έναν αγώνα.

Δεκαέξι από τους 45 επιβάτες του αεροσκάφους επέζησαν την συντριβή, αλλά δεν είχαν φαγητό και ήταν περικυκλωμένοι από χιόνι. Όπως περιγράφει λεπτομερώς ο Dr. Canessa στο βιβλίο του, « I Had to Survive: How a Plane Crash in the Andes Inspired My Calling to Save Lives (Έπρεπε να επιβιώσω: Πώς ένα αεροπορικό δυστύχημα στις Άνδεις ενέπνευσε την κλήση μου να σώσω ζωές)», που κυκλοφόρησε το 2016, ο ίδιος και οι άλλοι επιζώντες προκειμένου να επιβιώσουν, κατέφυγαν στο να τρώνε τα θύματα που είχαν πεθάνει.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο Today, ο Canessa ρωτήθηκε για τη στιγμή που η ομάδα αποφάσισε ότι «θα πρέπει να φάνε τους φίλους τους».

«Σκέφτηκα ότι αν πέθαινα, θα ήμουν περήφανος που το σώμα μου θα χρησιμοποιούνταν για να σωθεί κάποιος άλλος» ανέφερε ο Canessa για τηn μοιραία απόφαση.

Στο βιβλίο του έγραψε ότι οι επιζώντες έκοψαν τη σάρκα από τα σώματα «εν μέσω πολλών βασάνων και ψυχικής αναζήτησης», καθώς οι ελπίδες τους να σωθούν μειώνονταν. «Αφήσαμε τις λεπτές λωρίδες παγωμένης σάρκας στην άκρη πάνω σε ένα κομμάτι λαμαρίνας. Ο καθένας από εμάς κατανάλωσε τελικά το κομμάτι του όταν ήταν έτοιμος» αναφέρει στο βιβλίο του.

«Δεν είναι το πώς επιβιώνεις, αλλά το γιατί επιβιώνεις»

Ο Canessa και ένας άλλος συμπαίκτης του διέσχισαν τα παγωμένα βουνά των Άνδεων για να αναζητήσουν βοήθεια και έφτασαν στον πολιτισμό. «Ήρθαμε σε επαφή με έναν βοσκό. Ήταν αρκετά γενναιόδωρος ώστε να πάει να ψάξει για βοήθεια για εμάς, παρόλο που δεν μας γνώριζε και κανείς δεν πίστευε ότι ήμασταν ζωντανοί. Και με αυτόν τον τρόπο, ένας πολύ ταπεινός άνθρωπος έσωσε τη ζωή των φίλων μου» είχε δηλώσει το 2016..

Οι επιζώντες διασώθηκαν 72 ημέρες μετά τη συντριβή. «Δεν είναι το πώς επιβιώνεις, αλλά το γιατί επιβιώνεις», δήλωσε ο Canessa, ενώ αναλογιζόταν πώς ξεπέρασε την τραυματική αυτή εμπειρία.

«Θυμήθηκα πολύ έντονα ότι η μητέρα μου και εγώ πήγαμε να επισκεφτούμε τη μητέρα ενός φίλου που είχε πεθάνει και ήταν συντετριμμένη. Και η μητέρα μου μου είπε: “Αν πέθαινε ένα από τα παιδιά μου, δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω στη ζωή, θα πέθαινα από τη θλίψη”. Έτσι έπρεπε να επιστρέψω και να πω στη μητέρα μου: “Μην κλαις πια, είμαι ζωντανός”. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή ήταν η κινητήριος δύναμη για μένα» περιέγραψε.

Το δυστύχημα δραματοποιήθηκε στην ταινία Alive (Οι επιζήσαντες) του 1993, με πρωταγωνιστή τον Ethan Hawke. Σύμφωνα με το Today, η τελευταία εξιστόρηση της ιστορίας γυρίστηκε στον πραγματικό τόπο της συντριβής, βάζοντας το καστ και το συνεργείο σε παρόμοιες συνθήκες με τους επιζώντες.

O Dr. Canessa είναι τώρα παιδοκαρδιολόγος και έχει λάβει μέρος σε ετήσιες συναντήσεις με τους άλλους επιζώντες και τις οικογένειές τους. Στα χρόνια που πέρασαν από το δυστύχημα, έχει αντλήσει διδάγματα από τη δοκιμασία. «Δεν πρέπει να περιμένεις να πέσει το αεροπλάνο σου για να απολαύσεις και να είσαι ευγνώμων για τη ζωή» είχε δηλώσει παλαιότερα.

Η ταινία «Η Κοινωνία του Χιονιού» θα προβληθεί για περιορισμένο χρόνο σε κινηματογραφικές αίθουσες τον Δεκέμβριο και θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 4 Ιανουαρίου 2024.

Πηγή: FOXreport.gr

