Netflix: Οι 5 καλύτερες σειρές και ταινίες που έρχονται αυτήν την εβδομάδα

Νέα εβδομάδα ξεκινάει από σήμερα και το Netflix θα εμπλουτίσει την βιβλιοθήκη του με νέες ταινίες, σειρές και καινούρια ντοκιμαντέρ για όλα τα γούστα. Δράση, γέλιο, μυστήριο, έρωτας και… τρόμος είναι τα κυριότερα στοιχεία του νέου περιεχομένου που θα γίνει διαθέσιμο τις επόμενες ημέρες.

Από το νέο ανατριχιαστικό θρίλερ του Netflix, «Άσε τον κόσμο πίσω», με την Julia Roberts, τον Mahershala Ali και τον Ethan Hawke, μέχρι την γιορτινή ταινία «Χριστούγεννα ως Συνήθως».

Οι σειρές και οι ταινίες που έρχονται στο Netflix:

Άσε τον Κόσμο Πίσω

My Life With the Walter Boys

Χριστούγεννα ως Συνήθως

Blood Coast

Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Από τα Μέτωπα

Άσε τον Κόσμο Πίσω – 8 Δεκεμβρίου

Σε αυτό το αποκαλυπτικό θρίλερ από τον βραβευμένο σεναριογράφο και σκηνοθέτη Σαμ Έσμαϊλ (Mr. Robot), η Αμάντα (η βραβευμένη με Oscar Τζούλια Ρόμπερτς) και ο σύζυγός της, Κλέι (ο υποψήφιος για Oscar Ίθαν Χοκ), νοικιάζουν ένα πολυτελές σπίτι για το σαββατοκύριακο με τα παιδιά τους, Άρτσι (Τσάρλι Έβανς) και Ρόουζ (Φάρα Μακένζι). Οι διακοπές τους σύντομα αναστατώνονται, όταν δύο ξένοι —ο Τζι Έιτς (ο βραβευμένος με Oscar Μαχερσάλα Αλί) και η κόρη του, Ρουθ (Μαϊχάλα)— φθάνουν τη νύχτα και τους πληροφορούν για μια μυστηριώδη κυβερνοεπίθεση, ενώ αναζητούν καταφύγιο στο σπίτι, το οποίο ισχυρίζονται ότι είναι δικό τους.

Οι δύο οικογένειες έρχονται αντιμέτωπες με μια επερχόμενη καταστροφή που λεπτό με λεπτό γίνεται όλο και πιο τρομακτική, αναγκάζοντας τους πάντες να αποδεχτούν τη θέση τους σε έναν κόσμο που καταρρέει. Βασισμένο στο βραβευμένο με το Εθνικό Βραβείο των ΗΠΑ μυθιστόρημα του Ρουμάν Αλάμ, το ΑΣΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΙΣΩ είναι μια παραγωγή των Esmail Corp και Red Om Films, ενώ τη διεύθυνη παραγωγής υπογράφει η Higher Ground Productions.

My Life With the Walter Boys – 7 Δεκεμβρίου

Το My Life With the Walter Boys είναι μια τρυφερή ιστορία ενηλικίωσης που ακολουθεί τη δεκαπεντάχρονη Τζάκι Χάουαρντ από το Μανχάταν, αφού χάνει την οικογένειά της σε ένα τραγικό ατύχημα. Η Τζάκι αφήνει πίσω την προνομιούχα και καθωσπρέπει ζωή της στη Νέα Υόρκη και μετακομίζει στο επαρχιακό Κολοράντο, για να μείνει με την κηδεμόνα της, την κολλητή της μαμάς της, Κάθριν, η οποία μεγαλώνει δέκα παιδιά με τον σύζυγό της, Τζορτζ.

Καθώς εγκαθίσταται στο νέο, χαοτικό σπίτι της στην εξοχή, η Τζάκι είναι αποφασισμένη να παραμείνει προσηλωμένη στο όνειρό της να γίνει δεκτή στο Πρίνστον… ενώ παράλληλα προσπαθεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά της για δύο πολύ διαφορετικά αδέλφια Γουόλτερ: τον αξιόπιστο και μελετηρό Άλεξ και τον μυστηριώδη και ανήσυχο Κόουλ. Όσο η Τζάκι προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα της ζωή, τα συναισθήματα και οι εντάσεις που προσπαθεί να απαρνηθεί απειλούν να τα τινάξουν όλα στον αέρα. Θα καταφέρει να παραμείνει ο εαυτός της και να βρει παράλληλα τον έρωτα;

Χριστούγεννα ως Συνήθως – 6 Δεκεμβρίου

Αφού έκανε έκπληξη στην οικογένειά της στη Νορβηγία με το νέο της αγόρι – από την Ινδία – η Τέα Έβγιεν πρέπει να τον βοηθήσει να προσαρμοστεί στις γιορτές των Χριστουγέννων. Οι παραδόσεις μιας ζωής κάμπτονται προς κάθε κατεύθυνση καθώς τα ζωηρά χρώματα του Bollywood συγκρούονται με τον κρύο νορβηγικό χειμώνα.

Blood Coast – 6 Δεκεμβρίου

Μια ομάδα αστυνομικών με ιδιαίτερες μεθόδους που εντοπίζουν έναν επικίνδυνο εγκληματία για να εμποδίσουν ένα λουτρό αίματος στη Μασσαλία.

Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Από τα Μέτωπα – 7 Δεκεμβρίου

Μέσα από ψηφιακά βελτιωμένο αρχειακό υλικό και φωνές απ’ όλες τις πλευρές της σύγκρουσης, αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ ζωντανεύει τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο όπως ποτέ άλλοτε.

πηγή: FOXreport.gr

Οι 11 ακριβότερες κάρτες Pokémon όλων των εποχών – Ποια κοστίζει εκατομμύρια

Παιχνιδόλεξο: Εσύ μπορείς να βρεις τι σημαίνουν αυτές οι 3 ελληνικές λέξεις – Μόνο το 10% τα καταφέρνει