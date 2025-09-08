Νετανιάχου προς τους κατοίκους της πόλης της Γάζας: «Ακούστε με προσεκτικά, φύγετε τώρα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Media

Νετανιάχου προς τους κατοίκους της πόλης της Γάζας: «Ακούστε με προσεκτικά, φύγετε τώρα»
Φωτογραφία: Reuters

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποίησε σήμερα τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να φύγουν το συντομότερο δυνατόν, λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ προανήγγειλε ότι θα εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή.

Απευθυνόμενος στους κατοίκους της πόλης της Γάζας, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ τόνισε: «Ακούστε με προσεκτικά: Σας έχουν προειδοποιήσει, φύγετε τώρα!».

Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ανασυντάσσονται και συγκεντρώνονται στην πόλη της Γάζας ενόψει χερσαίων επιχειρήσεων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 συνήθειες που σταματάνε αμέσως οι έξυπνοι άνθρωποι γιατί μειώνουν την ευφυΐα τους

Λάθος μετάγγιση αίματος σε 67χρονο: Η ανακοίνωση της Ευρωκλινικής – «Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του»

ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις: Αυτές είναι οι νέες δράσεις που θα τρέξουν το επόμενο διάστημα

Τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης: Καταργείται από τον Ιανουάριο του 2026 – Το όφελος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Εστιατόριο έφτιαξε τυλιχτό κεμπάπ 24,7 μέτρων – Δείτε βίντεο

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την καρδιά στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:41 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Maestro: Η Κλέλια Ανδριολάτου ανακοίνωσε την 4η σεζόν της επιτυχημένης σειράς – Η φωτογραφία με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη

Το «Maestro», η επιτυχημένη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη που προβλήθηκε σε Mega και Netfl...
12:47 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

MTV VMAs 2025: Κυριάρχησαν Lady Gaga, Ariana Grande και Sabrina Carpenter – Η λίστα με τους νικητές σε κάθε κατηγορία

Η βραδιά των MTV Video Music Awards 2025 στο UBS Arena του Long Island ήταν μια γιορτή της γυν...
09:26 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (7/9): Τι νούμερα έκανε ο αγώνας της Εθνικής με το Ισραήλ

Συντονισμένοι ήταν όλοι στον αγώνα Ελλάδας-Ισραήλ για τους 8 του Eurobasket 2025, όπως δείχνου...
07:25 , Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Δωμάτιο Απόδρασης της Megan Goldin – Μαζί Food & Travel 

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Δωμάτιο Απόδρασης της Megan Goldin – Μαζί Food & Tr...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος