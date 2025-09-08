Νέο έργο του Banksy εμφανίστηκε στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου – Το κάλυψαν γρήγορα με λαμαρίνες – ΦΩΤΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Banksy, Δικαστήριο, Λονδίνο
Πηγή: instagram.com/Banksy

Ένα νέο έργο του Banksy, που απεικονίζει έναν δικαστή με τήβεννο να χτυπά με σφυρί έναν ανυπεράσπιστο διαδηλωτή που βρίσκεται στο έδαφος κρατώντας ένα πλακάτ με ένα κόκκινο σημάδι, εμφανίστηκε στους τοίχους των Βασιλικών Δικαστηρίων στο κέντρο του Λονδίνου, πριν καλυφθεί γρήγορα από τους φρουρούς ασφαλείας.

Όπως συνηθίζει ο καλλιτέχνης, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του έργου του με μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα: «Βασιλικά Δικαστήρια. Λονδίνο».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Banksy (@banksy)

Εργαζόμενοι στην περιοχή δήλωσαν, ότι φρουροί ασφαλείας είχαν τοποθετηθεί μπροστά από το έργο, το οποίο δεν αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα ή περιστατικό, ωστόσο κάνει την εμφάνισή του δύο ημέρες μετά τη σύλληψη σχεδόν 900 ατόμων σε διαδήλωση στο Λονδίνο κατά της απαγόρευσης της Palestine Action, σύμφωνα με το ΒΒC.

Ένας εργαζόμενος, ο Mατέο, είπε, ότι περνώντας σήμερα το πρωί από το σημείο είδε φρουρούς να προσπαθούν να εμποδίσουν περαστικούς να βγάλουν φωτογραφίες. Στη συνέχεια έφτασαν περισσότεροι υπάλληλοι με υλικά για να το καλύψουν.

«Νομίζω ότι είναι αηδιαστικό που το κάλυψαν. Είναι προφανές ότι φοβούνται την αντίδραση που θα προκαλέσει», πρόσθεσε στον Guardian.

Η εικόνα που μοιράστηκε ο καλλιτέχνης από το Μπρίστολ στο Instagram δείχνει επίσης έναν δικηγόρο και έναν ποδηλάτη να περνούν μπροστά από το έργο.

Ο Banksy ο οποίος είναι γνωστός για τα πολιτικοποιημένα έργα του, έχει ζωγραφίσει μεταξύ άλλων το διαχωριστικό τείχος που έστησε το Ισραήλ κατά μήκος των συνόρων της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

