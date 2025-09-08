Μουντιάλ 2026: Οι 17 ομάδες με εισιτήρια τελικής φάσης, οι 79 που έχουν αποκλειστεί, η κλήρωση και τα τουρνουά play-off

Δέκα επτά από τις 48 εθνικές ομάδες που θα διαγωνιστούν στο μεγαλύτερο Μουντιάλ της ιστορίας (11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου 2026), έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους, ενώ 79 είναι εκείνες που έχουν αποκλειστεί.

Στο Μουντιάλ 2026 έχουν προκριθεί:

Ως διοργανώτριες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ

Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ AFC (Ασία): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία

Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία CAF (Αφρική): Μαρόκο

Μαρόκο CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη

Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη OFC (Ωκεανία): Νέα Ζηλανδία

Προκριματικά τουρνουά Play-Off

Νέα Καληδονία (1 από 6 ομάδες)

Οι 79 ομάδες που έχουν αποκλειστεί:

AFC (34): Αφγανιστάν, Μπαχρέιν, Μπαγκλαντές, Μπουτάν, Μπρουνέι, Καμπότζη, Κίνα, Κινεζική Ταϊπέι, Γκουάμ, Χονγκ Κονγκ, Ινδία, Βόρεια Κορέα, Κουβέιτ, Δημοκρατία της Κιργιζίας, Λάος, Λίβανος, Μακάο, Μαλαισία, Μαλδίβες, Μογγολία, Μιανμάρ, Νεπάλ, Πακιστάν, Παλαιστίνη, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Σρι Λάνκα, Συρία, Τατζικιστάν, Ταϊλάνδη, Ανατολικό Τιμόρ, Τουρκμενιστάν, Βιετνάμ, Υεμένη

Αφγανιστάν, Μπαχρέιν, Μπαγκλαντές, Μπουτάν, Μπρουνέι, Καμπότζη, Κίνα, Κινεζική Ταϊπέι, Γκουάμ, Χονγκ Κονγκ, Ινδία, Βόρεια Κορέα, Κουβέιτ, Δημοκρατία της Κιργιζίας, Λάος, Λίβανος, Μακάο, Μαλαισία, Μαλδίβες, Μογγολία, Μιανμάρ, Νεπάλ, Πακιστάν, Παλαιστίνη, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Σρι Λάνκα, Συρία, Τατζικιστάν, Ταϊλάνδη, Ανατολικό Τιμόρ, Τουρκμενιστάν, Βιετνάμ, Υεμένη CAF (14): Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Τσαντ, Κονγκό, Τζιμπουτί, Εσουατίνι (Ζουαζιλάνδη), Κένυα, Μαυριτανία, Μαυρίκιος, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Σεϋχέλλες, Σομαλία, Γκάμπια, Τόγκο, Νότιο Σουδάν.

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Τσαντ, Κονγκό, Τζιμπουτί, Εσουατίνι (Ζουαζιλάνδη), Κένυα, Μαυριτανία, Μαυρίκιος, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Σεϋχέλλες, Σομαλία, Γκάμπια, Τόγκο, Νότιο Σουδάν. CONCACAF (20): Ανγκουίλα, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Αρούμπα, Μπαχάμες, Μπαρμπάντος, Μπελίζ, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Νήσοι Κέιμαν, Κούβα, Ντομίνικα, Δομινικανή Δημοκρατία, Γρενάδα, Γουιάνα, Μοντσεράτ, Πουέρτο Ρίκο, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Αγία Λουτσία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Νήσοι Τερκς και Κάικος, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι.

Ανγκουίλα, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Αρούμπα, Μπαχάμες, Μπαρμπάντος, Μπελίζ, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Νήσοι Κέιμαν, Κούβα, Ντομίνικα, Δομινικανή Δημοκρατία, Γρενάδα, Γουιάνα, Μοντσεράτ, Πουέρτο Ρίκο, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Αγία Λουτσία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Νήσοι Τερκς και Κάικος, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι. CONMEBOL (2): Χιλή, Περού

Χιλή, Περού OFC (9): Αμερικανική Σαμόα, Νήσοι Κουκ, Φίτζι, Παπούα Νέα Γουινέα, Σαμόα, Νήσοι Σολομώντα, Ταϊτή, Τόνγκα, Βανουάτου.

Αμερικανική Σαμόα, Νήσοι Κουκ, Φίτζι, Παπούα Νέα Γουινέα, Σαμόα, Νήσοι Σολομώντα, Ταϊτή, Τόνγκα, Βανουάτου. UEFA (0)

Οι θέσεις πρόκρισης:

AFC: οκτώ άμεσες θέσεις + μία θέση τουρνουά Play-Off

οκτώ άμεσες θέσεις + μία θέση τουρνουά Play-Off CAF: εννέα άμεσες θέσεις + μία θέση τουρνουά Play-Off

εννέα άμεσες θέσεις + μία θέση τουρνουά Play-Off CONCACAF: έξι άμεσες θέσεις + δύο θέσεις τουρνουά Play-Off

έξι άμεσες θέσεις + δύο θέσεις τουρνουά Play-Off CONMEBOL: έξι άμεσες θέσεις + μία θέση τουρνουά Play-Off

έξι άμεσες θέσεις + μία θέση τουρνουά Play-Off OFC: μία άμεση θέση + μία θέση τουρνουά Play-Off

μία άμεση θέση + μία θέση τουρνουά Play-Off UEFA: 16 άμεσες θέσεις

H κλήρωση:

Η κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα γίνει την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, στο Kennedy Center στην Ουάσινγκτον.

Το Kennedy Center είναι το εθνικό πολιτιστικό κέντρο της Αμερικής και ένα ζωντανό μνημείο για τον Πρόεδρο Τζον Φ. Κένεντι, προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο σε περισσότερες από 2.000 παραστάσεις, εκδηλώσεις και εκθέσεις. Φίλαθλοι από καθεμία από τις 16 πόλεις υποδοχής (δύο στον Καναδά, τρεις στο Μεξικό και 11 στις ΗΠΑ) θα μπορούν να συμμετάσχουν -έπειτα από ειδική κλήρωση- στην εκδήλωση.

Η κλήρωση θα ξεκινήσει στις 12:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας) . Οι ομάδες που εκπροσωπούν τις διοργανώτριες χώρες θα τοποθετηθούν στις θέσεις A1 (Μεξικό), B1 (Καναδάς) και D1 (ΗΠΑ), σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων που δημοσιεύθηκε πέρυσι.

Συνολικά, 42 από τις 48 ομάδες που θα αγωνιστούν στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι γνωστές μέχρι την κλήρωση, με τις έξι τελευταίες πολυπόθητες θέσεις να καθοριστούν μέσω αγώνων play-off τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

To τουρνουά των play-off, μια νέα διοργάνωση που θα δει έξι έθνη από πέντε από τις έξι συνομοσπονδίες (με την UEFA να διοργανώνει ξεχωριστό διαγωνισμό play-off για τις τέσσερις τελευταίες ευρωπαϊκές θέσεις) να αγωνίζονται για δύο θέσεις, θα γίνει στις ΗΠΑ τον Μάρτιο.